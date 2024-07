Το επίσημο πρόγραμμα του 81ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Το 81ο φεστιβάλ της Βενετίας θα διεξαχθεί από τις 28 Αυγούστου ως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Σπουδαίοι σκηνοθέτες, εμβληματικοί ηθοποιοί και ένα line up με ταινίες που περίμεναν πολλοί επιφυλάσσει το 81ο Φεστβάλ Βενετίας, το επίσημο πρόγραμμα του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα.

Η Ατζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλας, το «Wolfs» του Τζον Βατς με τους Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Κλούνεϊ, το «The Room next door» το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Πέδρο Αλμοδόβαρ και το σίκουελ του Τζόκερ, το «Joker: Folie à Deux» είναι μερικές μόνο από τις πολυαναμενόμενες ταινίες που θα προβληθούν και θα διαγωνιστούν στο κινηματογραφικό φεστιβάλ.

Στο ειδικό τμήμα του Φεστιβάλ με τις τηλεοπτικές σειρές θα προβληθούν μεταξύ άλλων το «Disclaimer» του Αλφόνσο Κουαρόν, το «Families Like Ours» του Τόμας Βίντεμπεργκ, αλλά και το «M. Son of the Century» που εξιστορεί την άνοδο του Μουσολίνι στην εξουσία. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ Βενετίας φέτος είναι η Ιζαμπέλ Ιπέρ. Μέλη της επιτροπής είναι οι Τζέιμς Γκρέι, Αντριου Χέι, Ανιέσκα Χόλαντ, Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, Αμπντεραχμάν Σισακό, Τζουζέπε Τορνατόρε, Τζούλια φον Χάινζ και η Ζανγκ Ζιγί.

Το φετινό φεστιβάλ έχει και ελληνική χροιά καθώς μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νίκου είναι μέλος της Κριτικής Επιτροπής τουτμήματος Ορίζοντες (Orizzonti).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ της Βενετίας διαμορφώνεται ως εξής:

Διαγωνιστικό Τμήμα

«The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

«Joker: Folie à Deux» του Τοντ Φίλιπς

«Μaria» του Πάμπλο Λαραΐν

«Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο

«Harvest» της Αθηνάς Τσαγγάρη

«The Order» του Τζάστιν Κουρζέλ

«I’m Still Here» του Βάλτερ Σάλες

«The Brutalist», του Μπρέιντι Κορμπέτ

«Campo di Battaglia» του Τζιάνι Αμέλιο

«Leurs Enfants Après Eux» των Λούντοβικ και Ζόραν Μπουκχέρμα

«The Quiet Son» των Ντελφίν και Μιριέλ Κουλάν

«Vermiglio» της Μάουρα Ντελπέρο

«Sicilian Letters» των Φάμπιο Γκρασαντόνια και Αντόνιο Πιάτσα

«Love» του Νταγκ Γιόχαν Χόγκερουντ

«April» της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι

«Trois Amies» του Εμανουέλ Μουρέ

«Kill the Jockey» του Λουίς Ορτέγκα

«Babygirl» της Αλίνα Ρέιν Halina Reijn

«Diva Futura» της Τζούλια Λουίς Στίγκερβαλτ

«Youth – Homecoming» του Γουάνγκ Μπινγκ

«Stranger Eyes» του Γέο Σιου Χουά

Εκτός διαγωνισμού

«Beetlejuice Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον (ταινία έναρξης)

«Il Tempo Che Ci Vuole» της Φραντσέσκα Κομεντσίνι

«Phantosmia» του Λαβ Ντίαζ

«Maldoror» του Φαμπρίς Ντι Βελζ

«Broken Rage» του Τακέσι Κιτάνο

«Baby Invasion» του Χάρμονι Κορίν

«Cloud» του Κιγιόσι Κουροσάβα

«Finalement» του Κλοντ Λελούς

«Wolfs» του Τζον Βατς

«Se Posso Permettermi Capitolo II» του Μάρκο Μπελόκιο

«Allégorie Citadine» της Αλίτσε Ρορβάχερ

«L’Orto Americano» του Πάπι Αβάτι (ταινία λήξης)

Διαγωνιστικό τμήμα Ορίζοντες (Orizzonti)

«Nonostante» του Βαλέριο Μασταντρέα

«Quiet Life» του Αλέξανδρου Αβρανά

«Mon Inséparable» της Αν-Σοφί Μπελί

«Aïcha» του Μεντί Μπαρσαουΐ

«Happy Holidays» του Σκάνταρ Κόπτι

«Familia» του Φρανσέσκο Κοσταμπίλε

«One of Those Days When Hemme Dies» του Μουράτ Φιράτογλου

«Familiar Touch» της Σάρα Φρίντλαντ

«Marco» των Γιον Γκαράνιο και Αϊτορ Αρέγκι

«Carissa» των Τζέισον Τζέικομπς και Ντέβον Ντέλμαρ

«Wishing on a Star» του Πίτερ Κερέκες (Ντοκιμαντέρ)

«Mistress Dispeller» της Ελίζαμπερ Λο (Ντοκιμαντέρ)

«The New Year That Never Came» Μπόγκνταν Μουρεσάνου

«Pooja, Sir» του Ντιπάκ Ρονιγιάρ

«Of Dogs and Men» του Ντάνι Ρόζενμπεργκ

«Pavements» του Αλεξ Ρος Πέρι

«Happyend» του Νίο Σόρα Neo Sora (Japan, U.S.)

«L’Attachement» Καρίν Ταρντό

«Diciannove» του Τζιοβάνι Τορντορίτσι

Εκτός συναγωνισμού – Τμήμα Ορίζοντες

«September 5» του Τιμ Φέλμπαμ

«Vittoria» των Αλεσάντρο Κασινιόλι και Κέισι Κάουφμαν

«Le Mohican» του Φρεντερίκ Φαρούτσι

«Seeking Haven for Mr. Rambo» του Καλέντ Μανσούρ

«La Storia Del Frank e Della Nina» της Πάολα Ράντι

«The Witness» του Νάντερ Σεβάρ

«After Party» του Βόιτεχ Στρακάτι

«Edge of Night» του Τούρκερ Σούερ

«King Ivory» του Τζον Σουάμπ.

Εκτός συναγωνισμού (ντοκιμαντέρ)

«Apocalypse in the Tropics» της Πέτρα Κόστα

«Bestiari, Erbari, Lapidari» των Μάσιμο Ντ' Ανόλφι και Μαρτίνα Παρέντι

«Why War» του Αμός Γκιτάι

«2073» του Ασίφ Καπάντια

«One to One: John & Yoko» των Κέβιν ΜακΝτόναλντ και Σαμ Ράις Εντουαρντς

«Separated» του Ερολ Μόρις

«Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989» του Γκόραν Χιούγκο Ολσον

«Russians at War» της Αναστάζια Τροφιμόβα

«Twst/Things We Said Today» του Αντρέι Ουγίκα

«Songs of Slow Burning Earth» της Ολια Ζούρμπα

«Riefenstahl» του Αντρές Βέιλ

Ειδικές προβολές

«Leopardi. Il Poeta Dell’Infinito» (Μέρος 1 και 2) του Σέρτζιο Ρουμπίνι

«Master and Commander: Στα Πέρατα του Κόσμου» (2003) του Πίτερ Γουίαρ

«Beauty Is Not a Sin» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν.