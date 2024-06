Ο Michael Mosley είναι παρουσιαστής, δημοσιογράφος με ειδίκευση στο επιστημονικό ρεπορτάζ και παραγωγός.

Είναι επίσης συγγραφέας των διεθνών μπεστ σέλερ The Fast 800, The Clever Guts Diet, The Fast Diet, Fast Exercise και The 8-Week Blood Sugar Diet, ενώ εργάζεται στο BBC από το 1985.

Ο 67χρονος είναι γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το "This Morning" και το "The One Show". Είναι επίσης οικοδεσπότης του podcast "Just One Thing" για την υγεία για το BBC.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», χθες το μεσημέρι ο δημοσιογράφος μαζί με τη σύζυγο του και ένα φιλικό τους ζευγάρι βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου της Σύμης. Περίπου στη μία και μισή το μεσημέρι ο 67χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να είχε θέματα με την υγεία του, αποφάσισε να επιστρέψει στο Γυαλό πεζός.

Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και τα ίχνη του αγνοούνται. Μιλώντας στον Alpha, ωστόσο, ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, διευκρίνισε πως υπήρξαν μαρτυρίες που τον θέλουν να επέστρεψε στο λιμάνι.

{https://www.instagram.com/p/C1YzaDBIP4o/?hl=el}