Το πλοίο - που για την ώρα δεν κατονομάζεται - κατευθυνόταν στην Ινδία προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέφερε έκρηξη σε απόσταση 50 μέτρων από τη δεξιά πλευρά του.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές, ενώ μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν υπάρχουν Έλληνες.

Σε αντίθεση με τις πρώτες πληροφορίες, το τάνκερ δεν φαίνεται να χτυπήθηκε από νάρκη, αλλά έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης.

Το Reuters μεταφέρει πως οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι της Υεμένης - κατ΄α δήλωσή τους - εκτόξευσαν την Τρίτη πυραύλους εναντίον δύο πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας μικρές ζημιές σε ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Χοντέιντα της Υεμένης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον των πλοίων Morning Tide και Star Nasia - αναγνωρίζοντας τα πλοία με σημαία Μπαρμπάντος και Νήσων Μάρσαλ - αντίστοιχα, ως βρετανικά και αμερικανικά.

AMBREY SAYS MARSHALL ISLANDS-FLAGGED, GREEK-OWNED, BULK CARRIER WAS TARGETED WHILE TRANSITING THE MARITIME SECURITY TRANSIT CORRIDOR SOUTHBOUND APPROXIMATELY 53NM SOUTHWEST OF YEMEN'S ADEN- ADVISORY NOTE



AMBREY SAYS VESSEL WAS ENROUTE FROM U.S. TO INDIA