Πρόκειται για πλοία του «ρωσικού σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα προκειμένου να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.

Η Ουκρανία διεκδίκησε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι έπληξε με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία του «ρωσικού σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα προκειμένου να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.

Πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δεξαμενόπλοια, το Kairos και το Virat, επλήγησαν από drones 'Sea baby" στη διάρκεια κοινής επιχείρησης της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ήταν κενά όταν επλήγησαν και «κατευθύνονταν στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ» προκειμένου να φορτώσουν και πάλι υδρογονάνθρακες.

«(Πλάνα) βίντεο δείχνουν πως αφού επλήγησαν, και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν κρίσιμες ζημιές και τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας και τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς.

Ο αξιωματούχος δεν είπε πότε πραγματοποιήθηκε το πλήγμα.

{https://x.com/clashreport/status/1994728607072002351}

Επίσης, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και το εργοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας Μπερίεφ στην περιφέρεια του Ροστόφ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατός ανέφερε ότι κατέγραψε εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο.