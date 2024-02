Η πράξη αυτή προκάλεσε μεγάλες διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Η Ένωση Νέων Δικηγόρων της Γεωργίας, η οποία εκπροσωπεί την Νάτα Περάντζε, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε τηλεφωνική κλήση, αλλά δήλωσε στο γεωργιανό πρακτορείο ειδήσεων InterPressNews ότι η κατηγορούμενη γυναίκα κρατείται με κατηγορίες χουλιγκανισμού, το οποίο θεωρείται διοικητικό παράπτωμα.

Στα μέσα Ιανουαρίου, χιλιάδες Γεωργιανοί συμμετείχαν σε διαδήλωση ζητώντας αυστηρή τιμωρία για την Περάντζε.

Η κατηγορούμενη είχε ρίξει μπλε μπογιά σε μια εικόνα που είχε τοποθετηθεί στον ναό της Αγίας Τριάδας στο Τμπιλίσι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η εικόνα περιλάμβανε μια απεικόνιση του Ιωσήφ Στάλιν, γεννημένου στη Γεωργία και γνωστού άθεου, να ευλογείται από την Αγία Ματρώνα της Μόσχας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι ακτιβιστές και οι πιστοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μαζί με ακροδεξιές ομάδες, απαιτούν την ποινική δίωξη και φυλάκιση της Περάντζε, καθώς θεωρούν ότι η ενέργειά της προσέβαλε την εικόνα και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

The icon of St. Matrona of Moscow, the corner of which depicts Joseph Stalin, was sprayed with paint today. The appearance of the Stalin-depicting icon at the Tbilisi Trinity Cathedral and its defense by the Church of #Georgia has caused widespread outrage. https://t.co/1qL3LcJstl pic.twitter.com/Xz7kr3DDVp