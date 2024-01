Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία όταν ένα πεντάχρονο αγόρι που είχε διαγνωστεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο πνίγηκε από την ίδια του την οικογένεια που προσπαθούσε να το θεραπεύσει με νερό από τον ποταμό Γάγγη.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η αστυνομία λέει ότι το παιδί, που έπασχε από λευχαιμία, πέθανε αφού οι γονείς του, οι οποίοι συνοδεύονταν από τη θεία του αγοριού, το βύθισαν στον ποταμό που διασχίζει τη βόρεια Ινδία σε μία προληπτική προσπάθεια να το θεραπεύσουν.

Η οικογένεια φέρεται να είχε ταξιδέψει από το Νέο Δελχί στο Haridwar στις 23 Ιανουαρίου για να πραγματοποιήσει την τελετή και να προσευχηθεί για το αγόρι.

Ο οδηγός ταξί τους είπε ότι το παιδί συνοδευόταν από τους γονείς του και μια γυναίκα συγγενή που προσδιορίζεται ως θεία του από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τους γονείς του 5χρονου να ψέλνουν προσευχές, καθώς η «θεία» του τον κρατούσε κάτω από το νερό.

Περαστικοί φαίνονται να επιχειρούν να σταματήσουν την οικογένεια, που κρατούσε το αγόρι κάτω από το νερό του Γάγγη, τα νερά του οποίου θεωρούνται ιερά για τους Ινδουιστές.

Το ίδιο βίντεο δείχνει στη συνέχεια τη «θεία» να αντιδρά και να χτυπά εκείνους που βγάζουν το αγοράκι από τον ποταμό.

Το παιδί ανασύρθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ανακοίνωσαν επισήμως ότι πέθανε.

Οι σκληρές εικόνες:

VIDEO: Family Drowns 5-Year-Old In 'Healing River' To Cure Cancer



Tragedy struck in India when a five-year-old boy, diagnosed with terminal cancer, was drowned as his family tried to cure him with water from the River Ganges, Daily Mail reports Thursday.



According to the… pic.twitter.com/xcN7VmflSb