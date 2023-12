Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων και φυλακίζει δημοσιογράφους όπως τόνισε ο Νετανιάχου, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει ηθικό κήρυγμα σε άλλους.

Όπως μάλιστα διευκρινίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «Ο Ισραηλινός Στρατός, που είναι ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, μάχεται για να εξαλείψει την πιο απεχθή και βάναυση τρομοκρατική οργάνωση στον κόσμο, τη Χαμάς-ISIS, η οποία έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και την οποία ο Ερντογάν έχει επαινέσει και τους ηγέτες της οποίας φιλοξενεί.»

Prime Minister Benjamin Netanyahu, on Turkish President Erdogan's remarks:



"Erdogan, who is committing genocide against the Kurds and who holds the world record for imprisoning journalists who oppose his regime, is the last person who can preach morality to us.