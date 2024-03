Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέμεινε πως είχε συμφωνηθεί μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου να μην συζητηθεί το ζήτημα των γλυπτών, γεγονός το οποίο η Ελλάδα αρνήθηκε.

Στη Βουλή, ο Σούνακ δέχτηκε ερώτηση από τον ηγέτη των Εργατικών και απάντησε χαρακτηριστικά:

«Είναι προφανές πως ο σκοπός της συνάντησης δεν ήταν για να συζητηθούν σημαντικά θέματα για το μέλλον αλλά για να αναμοχλευτούν ζητήματα του παρελθόντος.

»Και αυτό ήταν μη θεσμικό. Επιπλέον, όταν έγιναν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για το θέμα αυτό και στη συνέχεια αθετήθηκαν, μπορεί να φαίνεται ξένο, αλλά η άποψή μου είναι ότι όταν οι άνθρωποι αναλαμβάνουν κάποιες δεσμεύσεις πρέπει να τις τηρούν».

Ο ηγέτης των Εργατικών, ακούγωντας τον Σούνακ δήλωσε «Ο πρωθυπουργός τα έχασε».

Ο Κιρ Στάρμερ, μάλιστα τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «ένας οικονομικός μας σύμμαχο, ένας σημαντικός μας εταίρος στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά αντί να χρησιμοποιήσει (ο Σούνακ) αυτήν τη συνάντηση για να συζητήσει αυτά τα σοβαρά θέματα, προσπάθησε να τον ταπεινώσει και ακύρωσε την τελευταία στιγμή».

Labour leader Sir Keir Starmer accused Rishi Sunak of “losing his marbles” in a Greek artifact jibe during Prime Minister’s Questions.



Starmer said: "Never mind the British Museum - it's the prime minister who has obviously lost his marbles". pic.twitter.com/N1xtJZ1DxT