Το Πεκίνο επιμένει ότι δεν πρόκειται για κάποιον ιό, μεταδίδει η Daily Mail. Αντ' αυτού, υγειονομικοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τις ανησυχητικές εικόνες στη γρίπη και σε άλλα συνηθισμένα μικρόβια, με την Κίνα να παλεύει τώρα τον πρώτο πλήρη χειμώνα της χωρίς περιορισμούς λόγω Covid.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι εγκαταστάσεις υγείας είναι «υπερπλήρεις με άρρωστα παιδιά».

Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας της Κίνας ισχυρίζεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την έξαρση των ασθενειών, η οποία προκάλεσε παγκόσμιο πανικό την περασμένη εβδομάδα όταν έγινε γνωστή η κατάσταση.

Οι ανησυχίες οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση, να ζητήσει επισήμως περισσότερες πληροφορίες από το Πεκίνο σχετικά με τις λοιμώξεις.

Σε νέα ανακοίνωσή του την Κυριακή, το υπουργείο Υγείας της χώρας υποστήριξε ότι η αύξηση των κρουσμάτων προκλήθηκε από τη γρίπη και άλλους γνωστούς παθογόνους μικροοργανισμούς.

Απέκλεισε την ύπαρξη κάποιου νέου ιού, όπως αυτός που προκάλεσε το Covid αφού προκάλεσε το δικό του κύμα πνευμονίας τον Δεκέμβριο του 2019.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας δήλωσε ότι οι πρόσφατες συρροές αναπνευστικών λοιμώξεων προκαλούνται από την επικάλυψη κοινών ιών όπως η γρίπη και ο RSV, καθώς και βακτηρίων όπως το μυκόπλασμα της πνευμονίας.

Συνέστησε επίσης στους πολίτες να φορούν μάσκες και κάλεσε τις τοπικές αρχές να επικεντρωθούν στην πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών σε χώρους με πολύ κόσμο, όπως σχολεία και γηροκομεία.

