Οι αρχές του Βελγίου έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητόγια τον εντοπισμό και τη σύλληψη του (τυνησιακής καταγωγής) δράστη, ο οποίος σκότωσε τους δύο Σουηδούς τουρίστες, λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βελγίου και Σουηδίας, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ύποπτος, ο οποίος είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος σε διάφορα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές καθώς σύμφωνα με το brusselstimes, πηγές αναφέρουν ότι βρίσκεται παράτυπα στο Βέλγιο και ότι στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει δίκη στην Τυνησία για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Σε διάφορα βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο ύποπτος παρουσιάζεται ως τζιχαντιστής και ισχυρίζεται ότι ανήκει στο Ισλαμικό Κράτος.

Στο τελευταίο, μεταφρασμένο από τη Le Soir, που αναρτήθηκε στο προφίλ του στο Facebook, ο άνδρας συστήνεται, εξηγώντας ότι θα «εκδικηθεί για τους μουσουλμάνους».

«Ζούμε για τη θρησκεία μας, πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας, δόξα τω Θεώ», αναφέρει σε ένα από αυτά. «Δόξα τω Θεώ, ο αδελφός σας Abdesalam πήρε εκδίκηση για τους μουσουλμάνους, σκότωσα τρεις Σουηδούς μόλις τώρα», φέρεται να ανέφερε σύμφωνα πάντα με τη Le Soir.

« Salutation islamique Allah Akbar.

Je m’appelle Abdesalem Al Guilani et je suis un combattant d’Allah. Je suis de l’Etat islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait.

