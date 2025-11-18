Ο εισαγγελέας, γνωστός για την ασυμβίβαστη στάση του κατά της διακίνησης ναρκωτικών, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος.

Οκτώ άτομα από τον υπόκοσμο της διακίνησης ναρκωτικών συνελήφθησαν σε σχέση με ένα φερόμενο ως σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα των Βρυξελλών, Julien Moinil, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Βελγίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συλλήψεις έγιναν σήμερα έπειτα από εφόδους σε 18 εγκαταστάσεις, κυρίως στη βελγική πρωτεύουσα, τερματίζοντας μια τετράμηνη έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που ελήφθησαν τον Ιούλιο.

«Τον Ιούλιο του 2025, η εισαγγελία ενημερώθηκε από την αστυνομία των Βρυξελλών για μια συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία του γενικού εισαγγελέα των Βρυξελλών. Οι κύριοι ύποπτοι φαίνεται να έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο που συνδέεται με οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών και ενδέχεται να δραστηριοποιούνται εντός της αλβανικής εγκληματικής μαφίας», δήλωσε ο Βέλγος εισαγγελέας.

Οι Βρυξέλλες μαστίζονται τα τελευταία χρόνια από βία που συνδέεται με συμμορίες ναρκωτικών και αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι περισσότερα από 100 από τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα της Ευρώπης δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν σταθμούς του μετρό της πρωτεύουσας καθώς κυνηγούσαν δύο υπόπτους έπειτα από συμβάν με πυροβολισμούς που είχε σχέση με εμπόρους ναρκωτικών.

Ο εισαγγελέας, γνωστός για την ασυμβίβαστη στάση του κατά της διακίνησης ναρκωτικών, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα, ο Moinil τέθηκε δύο φορές υπό προστασία.

Η πρώτη φορά ήταν μετά από μεγάλη έρευνα για κύκλωμα απάτης πολυτελών αυτοκινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η δεύτερη φορά ήταν μετά την κατάργηση του EncroChat, όταν υποκλαπέντα μηνύματα φέρεται να αποκάλυψαν συμβόλαιο 1 εκατομμυρίου ευρώ που αφορούσε τη ζωή του, το οποίο εκδόθηκε από Αλβανούς παράγοντες του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε μια συνέντευξη του τον Φεβρουάριο ο ίδιος είχε πει: «Κάνω αυτή τη δουλειά για να προστατεύω τους ανθρώπους και αποδέχομαι τις συνέπειες».

