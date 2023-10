Κοντά στα σύνορα της Γάζας, σε ισραηλινό έδαφος, «βρέθηκαν τα πτώματα περίπου 1.500 Παλαιστινίων μαχητών», μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το Κανάλι 13 και η Jerusalem Post, χωρίς να επικαλούνται όμως πηγή.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ένοπλους της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ που διείσδυσαν στο Ισραήλ από το πρωί του Σαββάτου.

Από τις ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Από την πλευρά του εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 900 Ισραηλινούς. Οι περισσότεροι ήταν άμαχοι. Άλλοι 2.150 τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 250 από τους νεκρούς ήταν άνθρωποι που παρακολουθούσαν ένα μουσικό φεστιβάλ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα όταν ένοπλοι επιτέθηκαν.

«Τουλάχιστον 11 Αμερικανοί υπήκοοι ήταν μεταξύ των νεκρών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας «Είναι απογοητευτικό. Αυτές οι οικογένειες έχουν διαλυθεί από αδικαιολόγητο μίσος και βία».

The bodies of about 1,500 #Palestinian terrorists have reportedly been found in #Israeli territory near the #Gaza border.#SwordsOfIronhttps://t.co/yqrNWnnHiV