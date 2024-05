Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ανακοινώθηκε ο κατάλογος με τις καλύτερες πιτσαρίες του κόσμου και στην 25η θέση μια δική μας και μάλιστα από το κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, πρόκειται για την πιτσαρία Odori Vermuteria Di Atene, η οποία βρίσκεται στην οδό Σκουλενίου στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Στην πρώτη θέση όλως παραδόξως δεν είναι μία ιταλική πιτσαρία αλλά μία στο Λονδίνο.

Τη στιγμή της βράβευσης ανάρτησε ο ιδιοκτήτης της Odori Vermuteria Di Atene στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/C660Q-ArTE2/?g=5&img_index=1}

Η λίστα με τις 50 καλύτερες πιτσαρίες στον κόσμο έχει ως εξής:

Napoli On The Road, Λονδίνο

Sartoria Panatieri, Βαρκελώνη

Via Toledo Enopizzeria, Βιέννη

50 Kalò, Λονδίνο

Baldoria, Μαδρίτη

Pizza Zulu, Φιρτ/Γερμανία

IMperfetto, Πυτώ/ Παρίσι

NNea, Άμστερνταμ

La Balmesina, Βαρκελώνη

Fratelli Figurato, Μαδρίτη

La Pizza È Bella, Αμβέρσα

Forno D’Oro, Λισαβόνα

Surt, Κοπεγχάγη

Franko’s Pizza & Bar, Ζάγκρεμπ

Little Pyg, Δουβλίνο

Matto Napoletano, Σκόπια

Demaio, Μπιλμπάο

Stile Napoletano, Τσέστερ

La Piola Pizza, Βρυξέλλες

Zielona Górka, Παμπιανίτσε/ Πολωνία

Guillaume Grasso, Παρίσι

450°C, Τούρκου

MaMeMi, Κοπεγχάγη

Malafemmena, Βερολίνο / Forza, Ελσίνκι

Odori, Αθήνα / 450 Gradi, Lidingö/Στοκχόλμη

L’Antica Pizzeria, Λονδίνο

PEPPO’s, Ρίγα

Ciao A Tutti, Βαρσοβία

‘O Ver, Λονδίνο

Pop’s Pizza, Λουμπλιάνα

La Manifattura, Παρίσι

Pietra, Βελιγράδι

Arte Bianca, Σάγκρες, Πορτογαλία

Pizza Nuova, Πράγα

Belli Di Mamma, Βουδαπέστη

Sapori Italiani U Taliana, Μπρατισλάβα

Majstor I Margarita, Βελιγράδι / Futura Neapolitan Pizza, Βερολίνο

Gasparic, Τζιρόνα

Margherita Pizzeria, Ταλίν

Dalmata, Παρίσι

Infraganti, Αλικάντε

Da PONE, Ζυρίχη

Kytaly, Γενεύη / 081 Pizzeria, Λονδίνο

MOZZ., Άγκυρα

Lupita Pizzaria, Λισσαβόνα

‘NaPizzà, Βρυξέλλες

Iovine’s, Παρίσι

Villa Severino, Ελσίνκι

ZANO, Ιάσιο

Papi Mannheim, Μάνχεϊμ

{https://www.instagram.com/p/C7WGqZJISH0/?img_index=1}