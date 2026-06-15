Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν το πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 (ώρα 21:30) στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2025 (ώρα 21:00) στο Μουσείο Μαστίχας Χίου και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 (ώρα 21:00) στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (2025).

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Παρακάτω το πρόγραμμα:

Πέμπτη, 18 Ιουνίου & ώρα 21:30 | Μουσείο Αργυροτεχνίας - Ιωάννινα

Holy Shit. Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας

Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας Μίτση (Mitch). Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου

Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος (Magdalena Hausen: Frozen Time). Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης Λουδίας (Ludyas). Σκηνοθεσία: Ακης Πολύζος

Δευτέρα, 6 Ιουλίου & ώρα 21:00 | Μουσείο Μαστίχας Χίου - Χίος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Holy Shit. Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας

Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας Να Φοβάσαι τ' Aστρα του Νοτιά (Beware of the Southern Stars) . Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρτέρης

. Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρτέρης Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος (Magdalena Hausen: Frozen Time). Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης Λουδίας (Ludyas). Σκηνοθεσία: Ακης Πολύζος

Δευτέρα, 27 Ιουλίου & ώρα 21.00 | Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης - Δημητσάνα

Holy Shit. Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας

Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας Last Tropics. Σκηνοθεσία: Θανάσης Τρουμπούκης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Τρουμπούκης Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος (Magdalena Hausen: Frozen Time). Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης Λουδίας (Ludyas). Σκηνοθεσία: Ακης Πολύζος

Αναλυτικά οι Ταινίες:

Holy Shit

Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας | Διάρκεια: 5'



Η Αθήνα μεταλλάσσεται, γρήγορα και βεβιασμένα, για ν’ απορροφήσει τις ορδές των τουριστών, που την κατακλύζουν. Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και οδηγείται νομοτελειακά σε μεγάλες, βρωμερές εκρήξεις σε κάθε γωνιά της πόλης…και σ’ ολο τον κόσμο!

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ για Animation

Last Tropics

Σκηνοθεσία: Θανάσης Τρουμπούκης | Διάρκεια: 19'



Καθώς μια θαλάσσια αρρώστια απειλεί το απομονωμένο τους ψαροχώρι, τρεις νέοι ψαράδες καταφεύγουν στο παράνομο ψάρεμα με δυναμίτη.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στον Διευθυντή Φωτογραφίας Κωνσταντίνο Κουκουλιό

Λουδίας (Ludyas)

Σκηνοθεσία: Ακης Πολύζος | Διάρκεια: 30'



Τα ήρεμα νερά του ποταμού Λουδία διαταράσσονται από έναν απρόσμενο επισκέπτη. Ο μικρός Μηνάς μαγεμένος από τον τοπικό θρύλο, αναζητά εμμονικά το μυστηριώδες πλάσμα που σκορπά τον φόβο και τον τρόμο στην μικρή ταβέρνα.

ΒΡΑΒΕΙΟ GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στον Διευθυντή Φωτογραφίας Γιάννη Γεωργίου

Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος (Magdalena Hausen: Frozen Time)

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης | Διάρκεια: 24’



Η Γερμανίδα φωτογράφος Μαγδαλένα Χάουζεν διασχίζει την πολιτική ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης στην αποστολή της να αποτυπώσει μια φωτογραφία του ανέμου. Μια πειραματική ταινία για την ταυτότητα και τη μνήμη.

ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΗΝΑ Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής

Μίτση (Mitch)

Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου | Διάρκεια: 26’



H Μίτση, ένα 13χρονο αγοροκόριτσο έρχεται αντιμέτωπη με ένα τοπικό έθιμο όταν της έρχεται για πρώτη φορά περίοδος. «Για να έχεις τη δύναμη να αντέχεις τον πόνο τώρα που έγινες γυναίκα» της λέει η γιαγιά της. Ίσως το παρεξήγησε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ στη Φήλια Παπαγγελίδη

Να Φοβάσαι τ' Aστρα του Νοτιά (Beware of the Southern Stars)

Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρτέρης | Διάρκεια: 26'



Ο μαστρο-Κώστας, ταξίδεψε για χρόνια στους ατέλειωτους ωκεανούς ως μηχανικός. Έχοντας αποσυρθεί στη στεριά, με τα σημάδια του χρόνου να μεγαλώνουν, ζει ανάμεσα στις αναμνήσεις του παρελθόντος και τα κελαηδίσματα των αγαπημένων του καναρινιών. Με τα μάτια του γεμάτα αλμύρα, περιμένει ξανά τη θάλασσα να τον καλέσει σ’ ένα τελευταίο ταξίδι.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ για Ντοκιμαντέρ

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026.