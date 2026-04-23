Aναλυτικά όλες οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 23 Απριλίου.

H πολυσυζητημένη και πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Michael» για τον Μάικλ Τζάκσον, κάνει επίσημη έξοδο στις ελληνικές αίθουσες, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον πραγματικό ανιψιό του «βασιλιά της ποπ», Τζαφάρ Τζάκσον ο οποίος εντυπωσιάζει με τη μεταμόρφωσή του. Κατά τα άλλα, η ταινία μοιάζει περισσότερο με αγιογραφία, αφήνοντας έξω τις σκοτεινές στιγμές του ποπ ειδώλου και τις κατηγορίες για παιδεραστία ενώ επικεντρώνεται στην άνοδο και τη μουσική του Τζάκσον.



Μουσικών ειδώλων συνέχεια και σειρά έχει ο Mr. Blue Eyes, Φρανκ Σινάτρα και η θυελλώδης σχέση του με την Άβα Γκάρντνερ στο φιλμ «Sinatra! Eternity».

Στην πλούσια λίστα των νέων ταινιών που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, σήμερα Πέμπτη 23/04), θα βρείτε ακόμα το I Was A Stranger με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τη Βαλέρια Γκολίνο στο «Γυναίκες Έξω», τη νέα ταινία του Νικόλα Δημητρόπουλου «Μη Γελάτε, Θα Σας Δει ο Κόσμος», κ.ά.

Michael

Η ταινία Michael του Αντουάν Φουκουά απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος.

Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία.

Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ.

Στην ταινία Michael πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του «βασιλιά της ποπ», Τζαφάρ Τζάκσον στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, μαζί με τη Νία Λονγκ (Empire, The Best Man) και τη Λόρα Χάριερ (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming), ενώ συμμετέχουν επίσης ο Μάιλς Τέλερ (Top Gun: Maverick, Whiplash) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin).

Sinatra! Eternity

Η ταινία Sinatra Eternity αφηγείται τη θυελλώδη σχέση ανάμεσα στον Φρανκ Σινάτρα και την Άβα Γκάρντνερ.

Δύο τεράστια είδωλα συναντιούνται, ερωτεύονται και βυθίζονται σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν το πάθος και το χάος.

Πρωταγωνιστούν: Ρίκο Σιμονίνι, Μάικλ Μάντσεν, Χάρι Ντιν Στάντον, Έρικ Ρόμπερτς, κ.ά.



Μη Γελάτε, Θα Σας Δει ο Κόσμος

Η 40χρονη Μαρία που ζει σε ένα νησί, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της, φιλοξενούμενη από τη θρήσκα αδερφή της, την Έλενα -μια γυναίκα βυθισμένη εδώ και χρόνια στο πένθος. Η Έλενα έχει μια κόρη, την Αλίκη, που έχει αδυναμία στη θεία της και μια συγκρουσιακή σχέση με την μητέρα της.

Μπερδεμένη, για το αν πρέπει και αν θέλει τελικά να κρατήσει το παιδί ή όχι, η Μαρία θα κάνει μία απρόοπτη γνωριμία, θα αντιμετωπίσει το παρελθόν της και θα συνειδητοποιήσει πως μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της θα μπορέσει επιτέλους να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος.

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος, σκηνοθέτης με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο, μετά τα πολυσυζητημένα «Καλάβρυτα 1943» με πρωταγωνιστή τον Μαξ Φον Σίντοφ (Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), επιστρέφει με μια ταινία βασισμένη για πρώτη φορά σε δικό του σενάριο.

I Was a Stranger

Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Ένας διακινητής που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Ένας στρατιώτης που παλεύει με τη συνείδησή του. Ένας ποιητής που αναζητά μία πατρίδα. Ένας Έλληνας κυβερνήτης του λιμενικού, διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά.

Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή.

Μία καθηλωτική, συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα όρια που ξεπερνά κανείς όταν προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που αγαπά, με τους: Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Ομάρ Σι (Άθικτοι, Lupin), Αγγελική Παπούλια (Αρκάντια, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών), Θάνο Τοκάκη (Μικρά Πράγματα Που Πήγαν Λάθος, Ευτυχία), Γιασμίν Αλ Μάσρι (Palestine 36, Caramel) και Γιαχία Μαχαΐνι (The Man Who Sold His Skin).

Αΐντα (Aida, the Movie)

Το 2018, η γνωστή ισπανική σειρά «Αΐντα» παραμένει τηλεοπτικό φαινόμενο. Αλλά η διαμαρτυρία μιας ηθοποιού για ένα προσβλητικό αστείο προκαλεί ένταση στα γυρίσματα. Με φόντο την αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα και τον φόβο ακύρωσης του sitcom, το καστ προσπαθεί να μείνει ενωμένο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του πιο αμφιλεγόμενου επεισοδίου στην ιστορία της σειράς.

Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο (The Last One For The Road)

Στην πεδιάδα του Βένετο, δύο άνδρες στα πενήντα τους συναντούν τυχαία έναν ντροπαλό νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής και ξεκινούν μια περιπλάνηση από μπαρ σε μπαρ, αναζητώντας το “τελευταίο ποτό” της ημέρας. Μέσα από αυτήν την περιπλάνηση θα αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για τη ζωή και τον έρωτα.

Ο Σερίφης (Normal)

Ο Ulysses (Bob Odenkirk), ένας ήσυχος αναπληρωτής σερίφης με δύσκολο παρελθόν, μετακομίζει σε μια μικρή, φαινομενικά ήσυχη πόλη της αμερικανικής ενδοχώρας για να πάρει μια «ανάσα» από προσωπικά και ηθικά τραύματα. Όταν όμως μια αποτυχημένη ληστεία τράπεζας διακόπτει την ηρεμία, ένα σκοτεινό μυστικό βγαίνει κατά λάθος στην επιφάνεια, και ο σερίφης ανακαλύπτει πως η πόλη Normal μόνο «normal» δεν είναι.

Γυναίκες Έξω (Fuori)

Η Βαλέρια Γκολίνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο του «Γυναίκες Έξω», μιας, βασισμένης σε αληθινή ιστορία, ταινίας για τις απρόσμενες συναντήσεις που μπορούν να αλλάξουν μια ζωή.



Ρώμη, 1980. Η Γκολιάρντα Σαπιέντσα βλέπει το μεγάλο της έργο και καρπό δέκα χρόνων δουλειάς, «Η Τέχνη της Χαράς», να απορρίπτεται από όλους τους ιταλικούς εκδοτικούς οίκους.

Οικονομικά εξαντλημένη και βαθιά απογοητευμένη, θα βρεθεί στη φυλακή για μια μικροκλοπή. Όμως, η απρόσμενη συνάντησή της με τις νεαρές συγκρατούμενες της αποδεικνύεται μια εμπειρία που της αλλάζει τη ζωή.

Η Οικογένεια Ντινοσάουρους (The Dino Family)

Τι συμβαίνει όταν ο έφηβος Φιλ, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα... στην εποχή των δεινοσαύρων;

Παγιδευμένοι σε μια ζούγκλα γεμάτη προϊστορικούς κινδύνους, ο Φιλ και ο παλαιοντολόγος πατέρας του πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον χαμένο στον χρόνο παππού της οικογένειας για να επιβιώσουν!

Με σύμμαχο έναν βίγκαν βελοσιράπτορα και εχθρό τον μοχθηρό Τιτανοβόα, η οικογένεια Ντινοσάουρους ξεκινά μια εκρηκτική περιπέτεια γεμάτη δράση, γέλιο και... κοφτερά δόντια, αποδεικνύοντας πως για να βρεις τον δρόμο της επιστροφής πρέπει πρώτα να βρεις τον εαυτό σου!

