Ο Νικόλας Δημητρόπουλος, σκηνοθέτης με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο, μετά τα πολυσυζητημένα «Καλάβρυτα 1943» με πρωταγωνιστή τον Μαξ Φον Σίντοφ (Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), επιστρέφει με μια ταινία βασισμένη για πρώτη φορά σε δικό του σενάριο.

Το «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος» είναι μια γλυκόπικρη ιστορία που ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα γύρω στα 40, τις πρώτες μέρες αφότου μαθαίνει ότι είναι έγκυος.



Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών του Σαν Φραντσίσκο.



Με ευαισθησία, αμεσότητα, συγκίνηση αλλά και αφοπλιστικό χιούμορ, με δύο εκπληκτικές πρωταγωνίστριες, τη Μαρία Αποστολακέα και τη Μαντώ Γιαννίκου, αλλά και μια αξέχαστη ερμηνεία από τον Ακύλλα Καραζήση, η ταινία μιλά για μερικά πολύ καυτά σύγχρονα ζητήματα: την ελευθερία επιλογής, το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, την μητρότητα (αλλά και την πατρότητα), τις κοινωνικές πιέσεις ως προς την απόκτηση οικογένειας, αλλά και την άνευ όρων γονεϊκή αγάπη, τους αδιάρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς και τις εκπλήξεις που μπορεί να φέρει η ζωή.



Μέσα από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αδερφές, μια αυθόρμητη, απελευθερωμένη γυναίκα που αγαπά τη ζωή, και μία ανήσυχη θεοσεβούμενη μητέρα ταγμένη στο καθήκον, η ταινία μιλά για δύο κοσμοθεωρίες ζωής στη σύγχρονη Ελλάδα που δεν βρίσκονται –απαραίτητα- σε σύγκρουση...



Μια ταινία για το βλέμμα των άλλων και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην επιλογή.

{https://youtu.be/TOM07qPHOEY?si=fZ6uV7SlmaANt5Xq}



Η ταινία θα πραγματοποιήσει την αθηναϊκή της πρεμιέρα στο Newman στις 27 και 28 Απριλίου (19.45 και 22.15), και θα συνεχίσει το ταξίδι της στις αίθουσες στο Ηράκλειο Κρήτης, στον θερινό κινηματογράφο «Στέλλα» στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμα πόλεις.



Τη Δευτέρα 27/4, στο Newman, μετά την προβολή των 19.45, θα ακολουθήσει q&a με τους συντελεστές.



Την Τρίτη 28/4, μετά την προβολή των 19.45, θα ακολουθήσει συζήτηση με τις Μαρία Λούκα (ντοκιμαντερίστρια, δημοσιογράφο), Ευτυχία Σουφλέρη (δημοσιογράφο news247.gr), Φιλιώ Τσουκαλά (ψυχολόγο).

Σύνοψη



Η 40χρονη Μαρία που ζει σε ένα νησί, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της, φιλοξενούμενη από τη θρήσκα αδερφή της, την Έλενα -μια γυναίκα βυθισμένη εδώ και χρόνια στο πένθος. Η Έλενα έχει μια κόρη, την Αλίκη, που έχει αδυναμία στη θεία της και μια συγκρουσιακή σχέση με την μητέρα της.



Μπερδεμένη, για το αν πρέπει και αν θέλει τελικά να κρατήσει το παιδί ή όχι, η Μαρία θα κάνει μία απρόοπτη γνωριμία, θα αντιμετωπίσει το παρελθόν της και θα συνειδητοποιήσει πως μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της θα μπορέσει επιτέλους να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος.

Σκηνοθετικό Σημείωμα



«Η ταινία μιλά για τις προσωπικές αποφάσεις που συχνά κουβαλούν μέσα τους ολόκληρες κοινωνικές συγκρούσεις και για το πόσο δύσκολο είναι, ειδικά για μια γυναίκα, να τις πάρει με ελευθερία.



Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα γύρω στα 40, που συνειδητοποιεί πως αυτή ίσως είναι η τελευταία της ευκαιρία να αποκτήσει παιδί. Η απόφασή της γίνεται καθρέφτης των κοινωνικών πιέσεων, των φόβων και των προσδοκιών που τη συνοδεύουν.



Ταυτόχρονα, κάθε τέτοια στιγμή δεν σημαίνει αναγκαστικά και μια τραγωδία. Μπορεί να είναι απλά μια νέα αρχή...»





Νικόλας Δημητρόπουλος

Παραγωγή



Η ταινία είναι μια ανεξάρτητη ελληνική παραγωγή του Τάσου Κορωνάκη.



Υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Sub.5 του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU στο πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Και είναι σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ ΑΕ



«Η προβολή της ταινίας στις αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας –Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.»

Λίγα λόγια για τον Νικόλα Δημητρόπουλο



Ο Νικόλας Δημητρόπουλος είναι σκηνοθέτης με βάση το Λονδίνο και την Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά στο University College London πριν ακολουθήσει τον κινηματογράφο.



Έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους το «Καλάβρυτα 1943» με τον Max von Sydow, που τιμήθηκε με το Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2021. Έχει επίσης σκηνοθετήσει μικρού μήκους ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ το έργο του διακρίνεται για την έμφαση στους χαρακτήρες και την ανθρώπινη ματιά.



Η ταινία «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος» αποτελεί το πρώτο του έργο που υπογράφει και ως σεναριογράφος, σηματοδοτώντας μια πιο προσωπική δημιουργική κατεύθυνση.

Λίγα λόγια για τον Τάσο Κορωνάκη – Laika Productions



Ο Τάσος Κορωνάκης είναι παραγωγός με έδρα την Αθήνα και συνιδρυτής της Laika Productions. Έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο του πολιτισμού, της επικοινωνίας και των media.



Από το 2018 συνεργάζεται με τη Laika Productions, όπου έχει υλοποιήσει ως διευθυντής παραγωγής περισσότερα από 70 επεισόδια ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ, στις σειρές «Τα Στέκια» και «Κλεινόν Άστυ».



Το 2022 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του ως παραγωγός με την ταινία μικρού μήκους «Tokakis or What’s My Name», η οποία απέσπασε διακρίσεις σε ελληνικά και έκανε διεθνή πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Λαϊντεν. Το 2023 παρήγαγε το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «AKOE/AMFI – The Story of a Revolution», που τιμήθηκε με το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και ταξίδεψε σε πολλά φεστιβάλ.



Το 2025 υπογράφει την παραγωγή της πρώτης του ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, «Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος», ενώ αναπτύσσει παράλληλα διεθνείς συμπαραγωγές και νέα πρότζεκτ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation.

Laika Productions



Η Laika Productions ιδρύθηκε το 2018 από τη σκηνοθέτρια και παραγωγό Μαρίνα Δανέζη και τον παραγωγό Τάσο Κορωνάκη. Η εταιρεία εστιάζει σε ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας μικρού και μεγάλου μήκους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κοινωνικά και ανθρωποκεντρικά θέματα.



Έχει υλοποιήσει τηλεοπτικές σειρές για την ΕΡΤ, όπως «Τα Στέκια» και «Κλεινόν Άστυ», που ξεχωρίζουν για την πολιτιστική και κοινωνική τους ματιά.



Στη φιλμογραφία της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το ντοκιμαντέρ «AKOE/AMFI – The Story of a Revolution», που απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, καθώς και το ντοκιμαντέρ «Εδώ μιλάνε για Λατρεία», που απέσπασε τον Αργυρό Αλέξανδρο καθώς και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.



Η εταιρεία αναπτύσσει ενεργά διεθνείς συμπαραγωγές και projects που κινούνται ανάμεσα στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μυθοπλασία.

ΜΗ ΓΕΛΑΤΕ, ΘΑ ΣΑΣ ΔΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (Don’t Laugh, They’ll See You)

Έτος: 2025

Χώρα: Ελλάδα

Διάρκεια: 105’

Είδος: Δραματική κωμωδία

Σκηνοθεσία και Σενάριο: Νικόλας Δημητρόπουλος

Παραγωγός: Τάσος Κορωνάκης

Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ AE

Bounce, Athens Film Sound, A10 Post Production





CAST



Μαρία: Μαρία Αποστολακέα

Μιχάλης: Ακύλλας Καραζήσης

Έλενα: Μαντώ Γιαννίκου

Συμμετέχουν:

Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Μελίνα Πολυζώνη

Μαρία Καλιμάνη

Μαρίνα Σιώτου

Ανδρέας Κοντόπουλος

Ιωάννα Μπακαλάκου

Χάρης Καρύδης και άλλοι





CREW

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρίνα Δανέζη

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιώργος Ραχματούλιν

Μοντάζ: Χρήστος Γάκης

Σκηνογραφία: Ερμίνα Αποστολάκη

Ενδυματολογία: Τάσος Δήμας, Σοφία Κοτσίκου, Κατερίνα Χαλιώτη

Μουσική: Περικλής Αγιανοζόγλου, Μέμος Πιλαφτσής

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 27-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝEWMAN

27 και 28/4 Πρεμιέρα Αθήνα – Newman Cinema (Σεβαστουπόλεως 117, Αθήνα 11526)

8/5, 11-12-13/5 Ηράκλειο Κρήτης - Βιτσέντζος Κορνάρος (Μαλικούτη 18, Ηράκλειο, 71202)

18/5 και 25/5 Θερινός Αθήνα - Στέλλα (Τενέδου 34, Αθήνα 113 61)

29 - 30/5 Θεσσαλονίκη - Σινέ Βακούρα (Μιχαήλ Ιωάννου 8, Θεσσαλονίκη 546 22)

Η ταινία θα προβληθεί επίσης σε Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο και άλλες πόλεις



