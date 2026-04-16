Όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 16 Απριλίου.

Οκτώ νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 16 Απριλίου. Ξεχωρίζουν το «Mother Mary» με την Άν Χάθαγουεϊ να μεταμορφώνεται σε ποπ σταρ, ο «Εθνικός Θησαυρός» της Ιαπωνίας, το «Enzo», το κύκνειο άσμα του Λοράν Καντέ, που ολοκληρώθηκε από τον Ρομπέν Καμπιγιό και τα «Ξεκινήματα» από τη Δανία. Οι λάτρεις του τρόμου, μπορεί να επιλέξετε την ταινία «η Μούμια από τον Λι Κρόνιν».

Mother Mary

Παλιές, βαθιά κρυμμένες πληγές έρχονται στην επιφάνεια όταν η εμβληματική pop star Mother Mary συναντά ξανά, έπειτα από χρόνια απομάκρυνσης, την πρώην κολλητή της και παλιά ενδυματολόγο της Sam Anselm, παραμονές της μεγάλης επιστροφής της στη σκηνή.

Η Mother Mary είναι ένα παγκόσμιο ποπ είδωλο που έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή περσόνα μέσα από μια δεκαετιών επιτυχημένη καριέρα. Βρισκόμενη σε κρίση και αποφασισμένη να αποτινάξει το βάρος της περσόνας που έχτισε επί δεκαετίες, η σούπερ σταρ στρέφεται στο μόνο άτομο που εμπιστεύεται -την σχεδιάστρια μόδας και οραματίστρια φίλη που εγκατέλειψε πριν από χρόνια.

Όταν η Mother Mary εμφανίζεται ξαφνικά στο εξοχικό κτήμα της Sam, ζητώντας ένα τελευταίο φόρεμα για την μεγαλύτερη συναυλία και εμφάνιση της ζωής της, ξεκινά μια παραισθησιακή νύχτα αντιπαράθεσης, συνεργασίας, μνήμης και επανεφεύρεσης...

Με την Άν Χάθαγουεϊ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν (Lee Cronin's The Mummy)

Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν θαμμένα.

Η νεαρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται στην έρημο χωρίς ίχνος – οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν επιστρέφει σε αυτούς, καθώς αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε έναν ζωντανό εφιάλτη.

Enzo

Ο Ένζο, ένας έφηβος που απορρίπτει τις προσδοκίες των πλούσιων γονιών του, κάνει μια μαθητεία σε ένα εργοτάξιο όπου ερωτεύεται τον Βλαντ, έναν Ουκρανό χτίστη που δυσκολεύεται να αποφασίσει αν θα επιστρέψει σπίτι του και θα πολεμήσει στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.

Η ταινία που δεν πρόλαβε να γυρίσει ο Λοράν Καντέ και που μετά το θάνατό του ολοκλήρωσε ο Ρομπέν Καμπιγιό.

Ξεκινήματα (Begyndelser)

Η Έινε και ο Τόμας βρίσκονται στη μέση ενός διαζυγίου, αλλά δεν έχουν πει ακόμα τίποτα στα παιδιά τους. Ο Τόμας ετοιμάζεται να μετακομίσει για να ζήσει με τη νέα του σύντροφο, όταν η Έινε ξαφνικά παθαίνει εγκεφαλικό.



Αναγκάζονται να συνεχίσουν να ζουν μαζί μέχρι να αναρρώσει. Καθώς εκείνη παλεύει αποφασιστικά να ξαναβρεί τον παλιό της εαυτό, και οι δύο πρέπει να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα και να ανακαλύψουν ελπίδα με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Εθνικός Θησαυρός (Kokuhô)

Βρισκόμαστε στο Ναγκασάκι το 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος Κίκουο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος.

Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή θεάτρου έως τα μεγαλύτερα θέατρα, μέσα σε σκάνδαλα και δόξα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι.

Χρήσιμα Φαντάσματα (A Useful Ghost)

Ένας άντρας έρχεται αντιμέτωπος με την απροσδόκητη επιστροφή της νεκρής συζύγου του ως πνεύμα μέσα σε μια ηλεκτρική σκούπα. Καθώς πασχίζει να διατηρήσει ζωντανό τον δεσμό τους, συγκρούεται με την οικογένειά του και με μια κοινωνία που αρνούνται να αποδεχτούν την παρουσία της, αντιδρώντας με φόβο και χλευασμό.

Μια σουρεαλιστική αλληγορία που εξερευνά το πολύπλοκο πένθος, τις αμυδρές αναμνήσεις και την αναζήτηση νοήματος μέσα από την αγάπη μετά την απώλεια από τον πρωτοεμφανιζόμενο Ταϊλανδό σκηνοθέτη Ρατσαπούμ Μπουνμπουντσατσόκε, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής του 78ου Φεστιβάλ των Καννών και συγκρίθηκε από το Screen International με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Η Θάλασσα το Χειμώνα

Σε μια πόλη με παλιά μεταλλεία, η γεωλόγος Ναντίν θα συναντηθεί με τον Χρήστο, απόγονο μεταλλωρύχων, και με την Κατερίνα, τη μοναδική γυναίκα αλιέα της περιοχής, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο συναισθηματικό πλέγμα. Μέσα στο φορτισμένο τοπίο θα απαλλαχθούν από τα δεσμά του παρελθόντος τους αλλά και το βάρος της Ιστορίας για να ζήσουν ένα αβέβαιο παρόν.

Η Έλι και η Παρέα των Φαντασμάτων (Elli and the Ghostly Ghost Train)

Η Έλι ανεβαίνει σε ένα μυστηριώδες στοιχειωμένο τρένο που την οδηγεί σε έναν κόσμο γεμάτο κρυμμένα μυστικά και αναπάντεχες αποκαλύψεις.



Μια οικογενειακή περιπέτεια με φαντασία, αγωνία και υπέροχες εικόνες.

