Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους, το τετραήμερο 16 έως 19 Απριλίου 2026.

Η νέα ταινία του «Super Mario» προσπαθεί να σώσει την κατάσταση στις ελληνικές αίθουσες οι οποίες έκοψαν μόλις 79.170 εισιτήρια το προηγούμενο τετραήμερο (16 - 19 Απριλίου).

Το ντεμπούτο της «Μούμιας από τον Λιν Κρόνιν» σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση του Top 10 στο ελληνικό box office, προσελκύοντας κάτι περισσότερο από 12.300 θεατές, ενώ η «Τελευταία Κλήση», φαίνεται να κρατάει ακόμα γερά, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της λίστας με 155.082 εισιτήρια συνολικά.



Αντίθετα, απογοητευτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η πορεία του «Mother Mary» με την Αν Χάθαουγουεϊ που δεν φαίνεται να πείθει στο ρόλο μιας ποπ σταρ. Η ταινία τερμάτισε τελευταία και καταϊδρωμένη κόβοντας μόλις 1.000 εισιτήρια.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 16 έως 19 Απριλίου 2026