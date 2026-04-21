Η νέα ταινία του «Super Mario» προσπαθεί να σώσει την κατάσταση στις ελληνικές αίθουσες οι οποίες έκοψαν μόλις 79.170 εισιτήρια το προηγούμενο τετραήμερο (16 - 19 Απριλίου).
Το ντεμπούτο της «Μούμιας από τον Λιν Κρόνιν» σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση του Top 10 στο ελληνικό box office, προσελκύοντας κάτι περισσότερο από 12.300 θεατές, ενώ η «Τελευταία Κλήση», φαίνεται να κρατάει ακόμα γερά, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση της λίστας με 155.082 εισιτήρια συνολικά.
Αντίθετα, απογοητευτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η πορεία του «Mother Mary» με την Αν Χάθαουγουεϊ που δεν φαίνεται να πείθει στο ρόλο μιας ποπ σταρ. Η ταινία τερμάτισε τελευταία και καταϊδρωμένη κόβοντας μόλις 1.000 εισιτήρια.
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 16 έως 19 Απριλίου 2026
- «Super Mario Galaxy: Η Ταινία»,126 αίθουσες, εισιτήρια 26.183 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 118.406
- «Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν», 101 αίθουσες, εισιτήρια 12.357 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 12.357
- «The Drama», 65 αίθουσες, εισιτήρια 8.657 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 46.418
- «Τελευταία Κλήση», 155 αίθουσες, εισιτήρια 6.820 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 155.082
- «Αποστολή Χαίρε Μαρία», 44 αίθουσες, εισιτήρια 6.623 (6η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 82.816
- «Η Έλι και η Παρέα των Φαντασμάτων», 49 αίθουσες, εισιτήρια 3.564 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 3.564
- «Δυστυχώς Βρίζω», 18 αίθουσες, εισιτήρια 1.940 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 9.798
- «Εθνικός Θησαυρός», 8 αίθουσες, εισιτήρια 1.819 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 1.819
- «Στον Κόσμο των Ζώων», 20 αίθουσες, εισιτήρια 1.386, (7η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 51.544
- «Mother Mary», 36 αίθουσες, εισιτήρια 1.061, (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 1.061