Οι Offspring στα 10 χρόνια του Release Athens, την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Στις 7 Ιουλίου 2026, το Release Athens Festival θα ανοίξει τις πόρτες της Πλατείας Νερού, για να υποδεχθεί ξανά ένα θρυλικό συγκρότημα του αμερικανικού πανκ-ροκ, με τεράστια ιστορία και επιρροή: τους The Offspring.

Μαζί τους σε αυτή την ηλεκτρισμένη βραδιά ασταμάτητης έντασης οι Bad Religion και High Vis

Ετοιμαζόμαστε για αυτή την πραγματικά εκρηκτική καλοκαιρινή βραδιά με μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους The Offspring, που ίσως δεν γνωρίζατε.

Ένα ιδιόμορφο ξεκίνημα

Tο συγκρότημα δημιουργήθηκε από ένα σχολικό πρότζεκτ μεταξύ του Dexter Holland και του Greg K, με τη συμμετοχή του επιστάτη του σχολείου, Kevin John Wasserman, ο οποίος θα γινόταν ο κιθαρίστας τους, Noodles.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αλλαγή ονόματος

Tο αρχικό τους όνομα της μπάντας ήταν πράγματι Manic Subsidal πριν γίνουν The Offspring.

Διδακτορικό στη βιολογία

Ο Dexter (Bryan) Holland ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη Μοριακή Βιολογία τον Μάιο του 2017.

Προσπάθεια για δωρεάν ψηφιακή διανομή

Για το άλμπουμ Conspiracy of One (2000) σχεδίαζαν να προσφέρουν δωρεάν λήψεις και να μοιράσουν 1 εκατομμύριο δολάρια· ωστόσο, η δισκογραφική εταιρεία τούς άσκησε πίεση και η πρωτοβουλία ακυρώθηκε.

Μια αγωγή τους ανάγκασε να αλλάξουν τον τίτλο του άλμπουμ τους

Το άλμπουμ τους με τίτλο «Splinter» επρόκειτο να ονομαστεί «Chinese Democracy» (όπως το άλμπουμ των Guns N’ Roses), αλλά ο Axl Rose τούς έκανε μήνυση και έτσι αναγκάστηκαν να τον αλλάξουν.

Το sample από το «Pretty Fly (For a White Guy)»

Τα φωνητικά στο «Pretty Fly (For a White Guy)» χρησιμοποιούν το ίδιο sample με το «Rock of Ages» των Def Leppard.

Ποιο μέλος είναι δικηγόρος;

Ο μπασίστας Greg Kriese έχει σπουδάσει δικηγόρος, αν και δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμα.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους και οι κυκλοφορίες σε CD

Το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «The Offspring», κυκλοφόρησε σε CD μόλις το 1995, δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του σε βινύλιο και κασέτα.

Η αναβίωση του πανκ στη δεκαετία του '90

Οι Offspring, μαζί με συγκροτήματα όπως οι Green Day και οι Rancid, θεωρούνται συχνά υπεύθυνοι για την επαναφορά του πανκ στο προσκήνιο στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του '90.

Το Americana και η δημοφιλία του μαζικού πανκ

Το άλμπουμ τους Americana (1998) καθιέρωσε έναν ήχο που έκανε ορισμένα στοιχεία του πανκ/ποπ-πανκ πιο προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό· το άλμπουμ και τα singles όπως το «Pretty Fly» έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση.

Πληροφορίες

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 63€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 150€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστέςτουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικάστο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.