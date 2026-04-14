Το «Μικρό Σπίτι στo Λιβάδι», ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία της αμερικανικής λογοτεχνίας, αναβιώνει στο Netflix.

Η νέα εκδοχή της σειράς που λατρέψαμε και στην Ελλάδα και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 9 Ιουλίου 2026, μας παρουσιάζει το πρώτο της τρέιλερ.

Συγκεκριμένα, το «Little House on the Prairie» είναι μια δραματική εποχής η οποία θα «επαναπροσδιορίσει» το αυτοβιογραφικό παιδικό μυθιστόρημα της Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ. Η ιστορία θα διαφέρει επίσης από εκείνη που παρουσιάστηκε στην αγαπημένη σειρά του Μάικλ Λάντον, η οποία προβλήθηκε μεταξύ 1974 και 1983 στο NBC.

«Άφησαν πίσω τους όλα όσα γνώριζαν, για μια νέα ζωή στο λιβάδι. Γνωρίστε την οικογένεια Ίνγκαλς καθώς ανακαλύπτουν τι σημαίνει πραγματικά η λέξη "σπίτ"», αναφέρεται στην περιγραφή του τρέιλερ.

«Αισιόδοξο οικογενειακό δράμα, επική ιστορία επιβίωσης αλλά και ιστορία των απαρχών της Αμερικανικής Δύσης, αυτή η πρωτότυπη διασκευή των εμβληματικών ημι-αυτοβιογραφικών βιβλίων της σειράς Little House της Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ προσφέρει μια πολυδιάστατη εικόνα των αγώνων και των θριάμβων εκείνων που διαμόρφωσαν την άγρια Δύση», διαβάζουμε στην σύνοψη της πλατφόρμας.

Αν και οι λεπτομέρειες της επερχόμενης πρώτης σεζόν δεν έχουν αποκαλυφθεί, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Netflix, η showrunner Ρεμπέκα Σόνσαϊν (The Vampire Diaries) έδωσε μια εικόνα για το πώς θα ξεκινήσει η ιστορία των Ίνγκαλς.

«Η πρώτη σεζόν είναι εμπνευσμένη από το Little House on the Prairie, που είναι στην πραγματικότητα το τρίτο βιβλίο της σειράς», λέει. «Οι χαρακτήρες μιλούν για τη ζωή τους πριν έρθουν στην πεδιάδα — ίσως συναντήσουμε μερικούς χαρακτήρες από το παρελθόν τους».

Η πρώτη σεζόν ακολουθεί τη μετακόμιση της οικογένειας Ίνγκαλς από το αγρόκτημά τους στο Ουισκόνσιν σε ένα ξύλινο σπίτι στην κομητεία Μοντγκόμερι του Κάνσας, το 1869. Το νέο τους σπίτι χτίστηκε σε έδαφος των Ινδιάνων, αλλά ο πατέρας της Λόρα είχε ακούσει ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να ανοίξει την περιοχή στους λευκούς εποίκους και έτσι πήρε το ρίσκο να εγκαταστήσει εκεί την οικογένειά του.

Η οικογένεια αντιμετωπίζει κινδύνους και δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής της στο Κάνσας, όπως ασθένειες, την ίδρυση μιας νέας φάρμας και διαμάχες για τη γη με τους Ινδιάνους και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν θα έχει τίτλο «Independence».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Netflix έδωσε το «πράσινο φως» και για τη δεύτερη σεζόν της οποίας τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι.