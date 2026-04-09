Οι δύο μόνο νέες ταινίες, που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.

Η εβδομάδα του Πάσχα, εβδομάδα των Παθών αλλά και τον εκδρομών, φέρνει στη μεγάλη οθόνη, δύο μόνο ταινίες.

Τα δύο νέα φιλμ που κυκλοφορούν στις αίθουσες τη Μεγάλη Πέμπτη (9/04) είναι η ιστορική περιπέτεια «Μαγγελάνος» και η αισθηματική κομεντί «Solo Mio».

Μαγγελάνος (Magellan)

Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ενσαρκώνει τον θρυλικό θαλασσοπόρο Φερδινάνδο Μαγγελάνο σε μια συναρπαστική περιπέτεια θάρρους, φιλοδοξίας και αδιάκοπης εξερεύνησης.

Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ενσαρκώνει τον ατρόμητο και οραματιστή θαλασσοπόρο του 16ου αιώνα ο οποίος ηγείται μιας επικίνδυνης αποστολής με στόχο να χαρτογραφήσει άγνωστα νερά και να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο πίστευε η κοινωνία της εποχής. Αντιμέτωπος με ανταρσίες, ακραίες κακουχίες και θανατηφόρες συγκρούσεις, ο Μαγγελάνος μετατρέπεται σε σύμβολο επιμονής και εξερεύνησης.

Ο φιλόδοξος Πορτογάλος πλοηγός επαναστατεί ενάντια στην εξουσία του βασιλιά ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο και πείθει το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει την τολμηρή του αποστολή προς τις θρυλικές χώρες της Ανατολής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ταξίδι είναι εξαντλητικό πέρα από κάθε προσδοκία, με την πείνα και την ανταρσία να ωθούν το πλήρωμα στα όριά του. Φτάνοντας στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους, η νοοτροπία του Μαγγελάνου αλλάζει. Γίνεται εμμονικός με την κατάκτηση και τον προσηλυτισμό, γεγονός που πυροδοτεί βίαιες εξεγέρσεις πέρα από τον έλεγχό του.

Αυτός δεν είναι ο μύθος του Μαγγελάνου, αλλά η αλήθεια του ταξιδιού του. Μια συναρπαστική ιστορία θάρρους, φιλοδοξίας και της ακατάβλητης ανθρώπινης ανάγκης να ανακαλύψει το άγνωστο.

{https://youtu.be/2dzZCqBqq8I?si=Z_mBB0eX6NBykTzF}

Solo Mio

Ο Ματ αποταμίευε χρήματα για χρόνια για να πραγματοποιήσει τον γάμο των ονείρων της αγαπημένης του στην Ιταλία, και να σχεδιάσει ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος. Όταν η αρραβωνιαστικιά του δεν εμφανίζεται στην εκκλησία, ο Ματ αναγκάζεται να πάει μόνος του στο ταξίδι του μέλιτος, κάτι που τον φέρνει σε επαφή με την όμορφη κουλτούρα της Ιταλίας και ανανεώνει το πάθος του για τη ζωή. Στην πορεία, γνωρίζει τη Τζία, μια Ιταλίδα που τον βοηθά να ξαναβρεί την πίστη του στην πιθανότητα της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας.

{https://youtu.be/LczsovaEXNM?si=e1eceTqoNnSbs4Sf}