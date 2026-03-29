Η φωνή της καθόρισε όσο καμιά άλλη το εύρος του ελληνικού τραγουδιού.

Η Μαρινέλλα, μία από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό πεντάγραμμο, σίγησε.

Η Μαρινέλλα έφυγε χθες από τη ζωή. Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της.

Για περισσότερα από 65 χρόνια η Μαρινέλλα δεν έπαψε να ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο τα όνειρα, τους πόθους, την αγωνία και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Μυθιστορηματική και εξόχως μουσική ήταν και η προσωπική της ζωή, η οποία καθορίστηκε από δύο μεγάλους έρωτες, με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Τόλη Βοσκόπουλο. Και με τους δύο εμφανίστηκε επί σειρά ετών σε νυχτερινά κέντρα και συναυλίες αλλά και σε πολλές ταινίες, οι πιο διάσημες από τις οποίες ήταν «Η κυρία δήμαρχος», «Οι αδίστακτοι», «Τιμωρία», «Χαρτορίχτρα», «Γοργόνες και μάγκες» και «Η Παριζιάνα».

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα

Συγκινούν τα μηνύματα του καλλιτεχνικού κόσμου που τις τελευταίες ώρες, μετά τη δυσάρεστη είδηση, αποχαιρετά τη Μαρινέλλα.

Γιώργος Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σταμάτης Κραουνάκης, Αντζελα Δημητρίου, Γιάννης Κότσιρας είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες και όσους γνώριζαν τη Μαρινέλλα- είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά- που θέλουν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

