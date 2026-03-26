Η Εταιρεία Θεάτρου Αντίρρηση παρουσιάζει το 5ο U_th Festival, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ Εφηβικών Θεατρικών Ομάδων στην χώρα, που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αυλαία, από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Για επτά ημέρες, η σκηνή γεμίζει με νεανικές φωνές, ιδέες, ρυθμό, φαντασία και ιστορίες που θέλουν να ειπωθούν — και να ακουστούν δυνατά.

Φέτος, στο U_th Festival συμμετέχουν 22 εφηβικές θεατρικές ομάδες. Το πρόγραμμα, πέρα από τις παραστάσεις των εφήβων περιλαμβάνει improv (aka ό,τι προκύψει… προκύψει), ανοιχτές συζητήσεις για όσα καίνε τους εφήβους σήμερα (χωρίς φίλτρα) και βραδινές επαγγελματικές παραστάσεις για όσους θέλουν κι άλλο θέατρο — γιατί ποτέ δεν είναι αρκετό.

Μια εβδομάδα γεμάτη παραστάσεις, backstage στιγμές, γνωριμίες και πολλή κίνηση: από την αγωνία λίγο πριν ανοίξει η αυλαία, μέχρι το χειροκρότημα στο τέλος, το φεστιβάλ είναι μια μεγάλη συνάντηση για εφήβους που αγαπούν το θέατρο και το ζουν μαζί.

5ο U_th Festival – Αναλυτικό Πρόγραμμα

Δευτέρα 30.03

10:30 – Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»

21:30 – Η πλατφόρμα του Νίκου Νικήτογλου (70΄)

Θεατρική παράσταση

Με τους: Βασίλη Βασιλείου, Στέλλα Νικολαΐδου, Μιχάλη Στεφανίδη, Χρήστο Τζιώτα

Σκηνοθεσία: Νικόλας Μαραγκόπουλος

Ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση με τις Ισμήνη Καραμπίλια και Μαριάννα Ζάχου, ψυχολόγους, εκπροσώπους του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Τρίτη 31.03

11:00 – 2ο Γυμνάσιο Περαίας

12:30 – 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης – Όμιλος Θεάτρου

21:30 – Η πλατφόρμα του Νίκου Νικήτογλου (70΄)

Θεατρική παράσταση

Με τους: Βασίλη Βασιλείου, Στέλλα Νικολαΐδου, Μιχάλη Στεφανίδη, Χρήστο Τζιώτα

Σκηνοθεσία: Νικόλας Μαραγκόπουλος

Ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση με τη Λιάνα Δάκτυλα, ψυχοθεραπεύτρια Gestalt

Τετάρτη 01.04

11:00 – Αμερικανική Γεωργική Σχολή

19:00 – TrueStory Εταιρεία Θεάτρου

21:30 – Η πλατφόρμα του Νίκου Νικήτογλου (70΄)

Θεατρική παράσταση

Με τους: Βασίλη Βασιλείου, Στέλλα Νικολαΐδου, Μιχάλη Στεφανίδη, Χρήστο Τζιώτα

Σκηνοθεσία: Νικόλας Μαραγκόπουλος

Ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση με τη Μελίνα Σκόνδρα, νομικό, εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας

Πέμπτη 02.04

13:00 – Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

21:30- (Δεν) ήταν στο σενάριο (75’)

An improv show

Από την ομάδα Ctrl Alt TiVi του Thess ImproVice

Επί σκηνής: Αγγή Ντέμη, Αθανασοπούλου Άννα, Βογιατζής Νίκος, Κετίκογλου Σταύρος , Λεύκος, Φωτακάκης Δημήτρης

Παρασκευή 03.04

12:30 – 19ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

15:30 – 1ο Γυμνάσιο Χαριλάου

17:00 – Θεατρική Ομάδα «ΘΑΠ»

18:30 – Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

20:00 – Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος «Λυρικός Μικρός Πλανητής»

21:15- «Αδικαιολογήτως παρόντες»

Ταινία μικρού μήκους για την οπαδική βία από το 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

21:30 –Τι ομάδα είσαι, ρε; (60’)

Θεατρική παράσταση για την οπαδική βία

Με τους: Κοσμά Καλαϊτσίδη, Ιωάννη Καμπούρη, Πάνο Κεφαλούρο, Μαρία Ματσίκα

Σάββατο 04.04

10:00–13:00 – Σεμινάριο χορού/ instant composition

Με τη Σοφία Παπανικάνδρου

Μόνο για τα μέλη των ομάδων του U_TH

14:00 – «Νεανική Σκηνή» – Θεατρικά Εργαστήρια «Μελίνα Μερκούρη»

15:30 – Κατακόμβη40 / Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

17:00 – Πέρασμα – Συλλογικό Θέατρο

18:30 – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

20:00 – ΚΗΠΟΣ ΑΜΚΕ

21:30 – Εχθροί εξ αίματος (60΄)

Θεατρική παράσταση εμπνευσμένη από το ομότιτλο έργο του Αρκά

Από την ομάδα Δράση – Αντίδραση

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Νικόλας Μαραγκόπουλος

Κυριακή 05.04

11:00 – Αγαπητέ Θεέ… (60΄)

Θεατρική παράσταση για γονείς και παιδιά βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Έρικ – Εμμάνουελ Σμιτ

Επί σκηνής: Νικόλας Αβράμογλου, Μαρία Ματσίκα, Μελίνα Σιδηροπούλου, Φρόσω Χατζηγεωργιάδου

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Νικόλας Μαραγκόπουλος

12:30 – Εφηβικό Τμήμα «Γεια Χαρά» – Σύλλογος Παρανεστιωτών «Ο ΝΕΣΤΟΣ»

14:00 – ART OF THEATER 86 ΑΜΚΕ

15:30 – NOVAN THEATER GROUP

17:00 – Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

18:30 – Σβούρα Art Lab

20:00 – Εταιρεία θεάτρου αντίqρηση

21:00 – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

U_th Festival. Το δικό σου φεστιβάλ.