Από 24 Οκτωβρίου στο θέατρο Διάνα και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

«Το Πάρτυ της Ζωής μου», η παράσταση φαινόμενο με την Ελένη Ράντου, θα επαναληφθεί για 5η χρονιά και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ολοκληρώνοντας έτσι τον θριαμβευτικό της κύκλο στο θέατρο Διάνα.



Ένα πάρτυ ζωής που έχει χωρέσει περισσότερους από 200.000 θεατές, γιατί έχει αφήσει διάπλατες τις πόρτες της ψυχής για να χωρέσουν όλοι.



Ένας υποκριτικός μαραθώνιος της Ελένης Ράντου που εκτοξεύει κάθε βράδυ την ηρωίδα της από την τραγικότητα στην κωμικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, μια ηρωίδα που ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια και καταλήγει στο σήμερα σ’ ένα απύθμενο ωκεανό συναισθημάτων.

Μαζί της επί σκηνής η Ελεονόρα Μανόνα στο τραγούδι και το ακορντεόν και ο Αλέξανδρος Ιακώβου στο βιολί.



Συντελεστές:



Κείμενο: Ελένη Ράντου

Εμπνευσμένο από το θεατρικό καμβά Every Brilliant Thing, των Ντανκαν Μακμιλαν και Τζονυ Ντοναχιου



Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Σκηνικά: Μάγιου Τρικεριώτη

Ενδυματολόγος: Κική Γραμματικοπούλου

Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα

Πρωτότυπη μουσική : String Demons

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα