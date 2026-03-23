Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Τώρα που η ταινία Peaky Blinders, είναι -επιτέλους- διαθέσιμη στο Netflix, στρέφουμε τα μάτια και το ενδιαφέρον μας στην πολυαναμενόμενη σειρά «Ντετέκτιβ Χόλε» που βασίζεται στον ομώνυμο, διάσημο χαρακτήρα του Νορβηγού συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας, Τζο Νέσμπο.

Επίσης, «Kάτι Πολύ Κακό θα Γίνει» στις 26 Μαρτίου στο Netflix, και όχι δεν πρόκειται για spoiler.

Σειρές του Netflix

Inside: Σεζόν 3 (Inside: Season 3)

Κυκλοφορεί 23/03/2026



Η δημοφιλής σειρά η οποία ακολουθεί το ύφος του Big Brother επιστρέφει μετά την επιτυχία της 2ης σεζόν το 2025.



Έτοιμοι; Φύγαμε για Τέξας! (Ready or Not: Texas)

Κυκλοφορεί 24/03/2026



Χωρίς σχέδια, μόνο ένστικτο. Όταν δύο κολλητοί φίλοι και η παρέα τους ξεκινούν για το Τέξας σε μια αυθόρμητη περιπέτεια, κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει.

Heartbreak High: Σεζόν 3

Κυκλοφορεί 25/03/2026



Μια φάρσα που πήγε στραβά. Ένας παλιός έρωτας που επιστρέφει. Η τελευταία χρονιά της Άμερι στο Λύκειο Χάρτλεϊ ξεκινά χαοτικά, χωρίς στιγμή ηρεμίας.

Kάτι Πολύ Κακό θα Γίνει (Something Very Bad Is Going to Happen)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Το Kάτι Πολύ Κακό θα Γίνει είναι μια ατμοσφαιρική σειρά τρόμου που ακολουθεί μια νύφη και έναν γαμπρό την εβδομάδα πριν από τον άτυχο γάμο τους. Δεν πρόκειται για spoiler, το λέει και ο τίτλος.

Ντετέκτιβ Χόλε (Detective Hole)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Όταν μια σειρά τελετουργικών φόνων συγκλονίζει το Όσλο, ένας ντετέκτιβ βυθίζεται σε έναν λαβύρινθο από μοτίβα, διαφθορά και προσωπικούς δαίμονες για να βρει τον δολοφόνο.

Tαινίες του Netflix

Η Κόκκινη Γραμμή (The Red Line)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Τρεις γυναίκες πέφτουν θύματα μιας αδίστακτης τηλεφωνικής απάτης κι αποφασίζουν να εκδικηθούν το εγκληματικό κύκλωμα που τους στέρησε τα χρήματα και την αξιοπρέπειά τους.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Ανθρωποκτονίες: New York: Σεζόν 2 (Homicide: New York: Season 2)

Κυκλοφορεί 25/03/2026



Στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ελίτ ντετέκτιβ της Αστυνομίας Νέας Υόρκης ξαναζούν έρευνες ανθρωποκτονιών που σημάδεψαν την καριέρα τους. Αυτές είναι οι ιστορίες τους.

Η Εισαγγελέας (The Prosecutor)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την πρώτη εισαγγελέα του γραφείου ερευνών για εγκλήματα κατά των γυναικών στο Μεξικό και τον αγώνα της να δικαιωθούν τα θύματα έμφυλης βίας.



Άγνωστες Πτυχές: Ο Θάνατος και η Ζωή του Λαμάρ Όντομ (Untold: The Death & Life of Lamar Odom)

Κυκλοφορεί 31/03/2026



Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Λαμάρ Όντομ, από την άνοδό του στο NBA και τον γάμο του με την Κλόε Καρντάσιαν μέχρι τη σχεδόν μοιραία υπερβολική δόση σε έναν οίκο ανοχής.

Netflix Κ&F Series

Τζεφ Ρος: Πάρε μια Μπανάνα για τον Δρόμο (Jeff Ross: Take A Banana For The Ride)

Κυκλοφορεί 24/03/2026



Κάνοντας το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, ο θρυλικός κωμικός Τζεφ Ρος στρέφει τα φώτα πάνω του σε ένα σόλο σόου που είναι τόσο ειλικρινές όσο και ξεκαρδιστικό.

Netflix Life Event

Εναρκτήρια Βραδιά του MLB: Γιάνκις Εναντίον Τζάιαντς (MLB Opening Night: Yankees vs. Giants)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Η σεζόν MLB 2026 ξεκινά στο Netflix με τους Γιάνκις εναντίον των Τζάιαντς, σε έναν υπέρλαμπρο εναρκτήριο αγώνα ζωντανά από το Oracle Park του Σαν Φρανσίσκο.

