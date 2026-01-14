Δωρεάν είναι η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.



Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.



Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 - ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ελεύθερη (απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου) στις εξής ημερομηνίες:

6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο.

Ο επίσημες ημέρες δωρεάν εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης είναι οι εξής: