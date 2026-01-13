Τις δύο τελευταίες Παρασκευές του Ιανουαρίου.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη θερμή αποδοχή των προηγούμενων παραστάσεων, η Βίκυ Καρατζόγλου επιστρέφει στη σκηνή του Club του Σταυρού του Νότου με δύο επιπλέον παραστάσεις του μουσικού προγράμματος «Λαϊκά Άνευ Όρων».

Δύο νέες βραδιές, τις Παρασκευές 23 και 30 Ιανουαρίου, αφιερωμένες στο λαϊκό τραγούδι χωρίς όρους και προϋποθέσεις — εκεί όπου το παλιό συναντά το νέο και το έντεχνο συνομιλεί με το λαϊκό, με οδηγό τη δυναμική φωνή και την ξεχωριστή ερμηνευτική ταυτότητα της Βίκυς Καρατζόγλου.



Στη σκηνή μαζί της, δύο σημαντικοί καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου: καλεσμένος ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους και αυθεντικούς ερμηνευτές της γενιάς του.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: καλεσμένη η Παυλίνα Βουλγαράκη, με τη μοναδική της ευαισθησία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική της ματιά.

Πληροφορίες

ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

«Λαϊκά Άνευ Όρων»

Παρασκευές

23 & 30 Ιανουαρίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σταυρός του Νότου Club

Guests:

Δημήτρης Μπάσης (23/1)

Παυλίνα Βουλγαράκη (30/1)

Εισιτήρια εδώ

Μαζί της οι μουσικοί:

Πιάνο: Οδυσσέας Αποστολοπουλος

Κιθάρα: Μιχάλης Ατσάλης

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Τύμπανα: Ορφέας Σιέρρας

Πνευστά: Διονύσης Θεοδόσης

Μπουζούκι: Νίκος Σαμαράς & Νίκος Βελλής