Η Βίκυ Καρατζόγλου αποκαλύπει και αποκαλύπτεται στο Dnews, λίγο πριν «τραγουδήσουμε, αγαπηθούμε, συγκινηθούμε, χορέψουμε» μαζί της στον Σταυρό του Νότου.

Η Βίκυ Καρατζόγλου επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus (29/11 & 6/12) ένα νέο μουσικό πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Λαϊκά Άνευ Όρων». «Λαϊκά από Τσιτσάνη και Ζαμπέτα μέχρι ζεϊμπεκιά του Θεοφάνους και του Σαμπάνη. Λαϊκά Άνευ όρων», λέει η ίδια στη συνέντευξή της στο Dnews, δίνοντας το στίγμα των επερχόμενων εμφανίσεων της. Χωρίς φόβο αλλά με πάθος -και πολύ μας αρέσει αυτό- η Βίκυ πλέον λέει αυτά που θέλει να πει «επειδή τα γουστάρω και τέλος. Χωρίς εξηγήσεις».



Κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, η Βίκυ μοιράζεται μαζί μας το πολύ αγαπημένο της λαϊκό τραγούδι, μας αποκαλύπτει ποια ερμηνεύτρια προσπαθούσε να μιμηθεί στο ξεκίνημά της, πότε ανακάλυψε τη δική της φωνή αλλά και πότε την έχασε για λίγο εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας, ξεκινώντας από το μηδέν, μας λέει επίσης πώς την έχει βοηθήσει η Δήμητρα Γαλάνη στα μουσικά της βήματα και τον σημαντικό ρόλο που έχει ο Νίκος Πορτοκάλογλου στην καριέρα της.

Γιατί «λαϊκά άνευ όρων»; Θα ήθελα να μας εξηγήσεις πώς αντιλαμβάνεσαι τον τίτλο των εμφανίσεων σου στον Σταυρό του Νότου Plus.

Ο τίτλος προέκυψε όταν συνειδητοποίησα ότι θέλω να πω τραγούδια λαϊκά που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια και συνήθως τραγουδιούνται σε μεγαλύτερους χώρους. Είναι τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχία και μπορεί να μην μου αρέσει η ενορχήστρωση τους ή όλο το περιτύλιγμα αλλά είναι μεγάλα τραγούδια, με καλό, λαϊκό, άμεσο στίχο και ωραίες μελωδίες.

Νομίζω πως τα χρόνια που πέρασαν και ο όρος «έντεχνο» που καθιερώθηκε χωρίς να μου αρέσει καθόλου, έβαλε μια διαχωριστική γραμμή που αν τολμούσες να την περάσεις κατευθείαν σε κοιτούσαν οι «έντεχνοι» με μισό μάτι. Με σταμάτησε αυτό πολλές φορές στα πρώτα χρόνια από το να πω τραγούδια που ήθελα.



Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα χρόνια και ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός, αν έχει κλείσει αυτή η «ψαλίδα» ανάμεσα στο έντεχνο και στο λαϊκό, πάντως έχω αλλάξει σίγουρα εγώ. Θέλω να πω αυτά που θέλω να πω επειδή τα γουστάρω και τέλος. Χωρίς εξηγήσεις. Τα τραγούδια μιλάνε από μόνα τους και κόσμος που τα αγάπησε. Λαϊκά από Τσιτσάνη και Ζαμπέτα μέχρι ζεϊμπεκιά του Θεοφάνους και του Σαμπάνη. Λαϊκά Άνευ όρων!

{https://youtu.be/wGei7gSJc0A?si=U5VccO1tn0O3iSg_}

Θα μοιραστείς μαζί μας εκείνο το λαϊκό τραγούδι που θέλεις πάντα να λες;

Έχω ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, ειναι «Ο Καφενές» του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα από τα πιο μεγάλα λαϊκά τραγούδια που έχουν γραφτεί με έντονο πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Τραγούδι συγκινητικό όχι μόνο την εποχή που γράφτηκε αλλά και σήμερα που είναι σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία. Η ιστορία των ανθρώπων που είναι μόνοι, που ξενιτεύονται, που προσμένουν, που ελπίζουν.

{https://youtu.be/XBhIGEfNAr8?si=FIYgB05DtgvbyFNQ}

Και εκείνο το λαϊκό τραγούδι που σου αρέσει αλλά ίσως «φοβάσαι» να το πεις για κάποιο λόγο.

Αυτή τη στιγμή δεν φοβάμαι τίποτα. Ό,τι θέλω να πω, θα το πω.

Έχεις προσπαθήσει στο ξεκίνημα σου να μιμηθείς κάποια ερμηνεύτρια; Τον τόνο, το τραγουδιστικο της ύφος;

Απόλυτα. Χωρίς να το καταλαβαίνω, χωρίς να το θέλω αλλά από τη μεγάλη μου αγάπη, προσπαθούσα να μιμηθώ την Χαρούλα Αλεξιίου.

Σε ένα live με άκουσε ο Ανδρέας Βουτσινάς, μεγάλος δάσκαλος και έμπειρος άνθρωπος. Ήμουν 17 χρόνων. Ήταν ο πρώτος που το παρατήρησε και μου το είπε. Σοκαρίστηκα. Δεν το πίστευα ότι το έκανα.



Πέρασα κάποια δύσκολα χρόνια που πάλεψα να το αλλάξω και πιστεύω πως τελικά κατάφερα να βρω τη δική μου φωνή αρκετά νωρίς. Αφού βέβαια είχα βγάλει πολύποδα στις φωνητικές χορδές και έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν. Αλλα όλα γίνονται για κάποιο λόγο.

Πότε βρήκες τη δική σου φωνή, πότε κατάλαβες όσα τραγουδάς και μέσα από ποια διαδικασία;

Πάντα καταλάβαινα τι έλεγα. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Έμπαινα στον ρόλο, ένιωθα τα λόγια που τραγουδούσα. Ακόμα και ως ακροατής το έκανα. Ένιωθα πως τα τραγούδια ήταν γραμμένα για μένα. Απλώς τη φωνή μου την ανακάλυψα όταν ήρθαν τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για μένα και τα τραγούδησα πρώτη. Η «Περηφάνια» του Μπάμπη Βαρθακούρη ήταν το πρώτο τραγούδι που με έκανε να καταλάβω ποια είμαι.

{https://youtu.be/qGpOjjE1Pao?si=I0RRu7UZ4esFYObJ}

Χρειάζεσαι την τέχνη σου για να έχεις εσωτερική ισορροπία; Ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες λένε ότι ζουν για την τέχνη τους, ότι δεν υπάρχουν χωρίς αυτή. Συμβαίνει το ίδιο και σε εσένα;

Ο Μάνος Χατζιδάκις είπε πως η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Για μένα είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι, ίσως ο πιο σημαντικός. Αυτός που νιώθω πως τα καταφέρνω καλύτερα. Είναι διέξοδος στα δύσκολα, είναι συντροφιά. Είναι ανάγκη. Δεν είναι επιλογή.



'Ομως για τη συναισθηματική μου ισορροπία έχω την οικογένεια μου. Δεν είναι η μουσική που με ισορροπεί αλλά οι άνθρωποι. η κόρη μου, ο άντρας μου, οι φίλοι μου.

Έχει συμβεί να επηρεαστείς ή και να παρασυρθείς από το τί πουλάει; Έχεις κάνει λάθος επιλογές ίσως και εξαιτιας αυτής της συνθήκης;

Ποτέ! Θέλησα και ήλπιζα ένα τραγούδι που έχω πει να γίνει επιτυχία. Αλλά ποτέ δεν έκανα επιλογή γι’ αυτό το λόγο. ούτε τραγουδιών, ούτε ανθρώπων που συνεργάζομαι.

Τί σε κάνει να αμφιβάλλεις στη δουλειά σου; Συμβαίνει, το έχεις σκεφτεί;

Η αμφιβολία είναι μέρος της Τέχνης, αμφιβάλλω συνεχώς για πράγματα που κάνω. Άλλοτε γιατί θέλω να το κάνω τέλεια και αμφιβάλλω για το αν θα τα καταφέρω. Άλλοτε γιατί είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, αβέβαιη που δεν ξέρεις ποτέ τί σου ξημερώνει, αν θα μπορέσεις να συνεχίσεις να εργάζεσαι, να ζεις από αυτό.



Άλλες φορές γιατί η έκθεση είναι τόσο μεγάλη και συχνά ακούς ανθρωπους να σε κρίνουν αρνητικά ή θετικά. Είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι οι καλλιτέχνες, όσο κι αν πιστεύουμε στον εαυτό μας, κατά βάθος αμφιβάλλουμε για το καθετί.



Μεγαλώνοντας προσπαθώ να το αποβάλλω αυτο και να κρατήσω την αμφιβολία που είναι μόνο δημιουργική, που με κάνει να προχωράω και να εξελίσσομαι.

Υπάρχει κάποιος άνθρωπος από τον χώρο που έχει λειτουργήσει ως μέντορας για σένα;

Η Δήμητρα Γαλάνη, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με συμβούλεψε, με καθοδήγησε, μου μίλησε, όταν ήμουν ακόμα 18 χρονών. Είχα και έχω τεράστια εκτίμηση και σεβασμό στη δουλειά της. Η στάση της, οι επιλογές της, ο λόγος της πάντα με έκαναν να θέλω να της μοιάσω.



Οταν έπρεπε να πάρω αποφάσεις καλλιτεχνικές σκεφτόμουν τί θα έλεγε η Δήμητρα αν με έβλεπε, αν με άκουγε. Αν θα ντρεπόμουν ή όχι. Αυτό πολλές φορές με γλίτωσε από το να χάσω το δρόμο.

{https://youtu.be/XV2Hn8PMdEQ?si=W-izBlWDtd3A8EPw}

Στις 29/11 στο Σταυρό του Νότου υποδέχεσαι τη Γιώτα Νέγκα. Ακούς το όνομα της, τη φωνή της, τι θα μου πεις για εκείνη, τι θαυμάζεις σε εκείνη;

Πρώτα απ’ όλα θαυμάζω τη φωνή της. Η Γιώτα για εμένα είναι η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που έχουμε. Είναι πολύ νέα για να το λέω αυτό και έχει ακόμα πολλά πράγματα να κάνει και να δείξει. αλλά η πορεία της, η στάση της, η αισθητική της, σε συνδυασμό με την τεράστια φωνή της με κάνουν και το πιστεύω.



Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που με έχει βοηθήσει, με πιστεύει και μου το λέει και αυτό ξέρετε δεν είναι συνηθισμένο σε χώρο που υπάρχει ανταγωνισμός όπως ο δικός μας. Η Γιώτα δεν καταλαβαίνει από αυτά.

Και όσον αφορά τη Μαριζα Ρίζου με την οποία θα σας δούμε επι σκηνής στις 6 Δεκεμβρίου;

Η Μαρίζα είναι μια άλλη περίπτωση, απίστευτα ταλαντούχα περίπτωση ανθρώπου που μπορεί και γράφει και τραγουδάει, με ευαισθησία αλλά και τσαμπουκά. Έχει έναν συνδυασμό που δεν τον συναντάς συχνά. Είναι μεγάλη προσωπικότητα, όχι αστεία. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε από αυτήν, νιώθω πως είναι ένα καζάνι που βράζει και κάθε φορά περιμένω με αγωνία να δω τι θα μας δώσει. Τη θαυμάζω και τη γουστάρω τρελά!

Πώς θέλεις να ζήσουμε αυτές τις δυο βραδιές στον οικείο χώρο του Σταυρού;

Ελάτε εσείς και θα το φτιάξουμε όλοι μαζί, μια παρέα, θα τραγουδήσουμε, θα αγαπηθούμε, θα συγκινηθούμε, θα χορέψουμε. Ολα θα τα ζήσουμε! Να είμαστε ανοιχτοί στα συναισθήματα. Μόνο αυτό.

{https://youtu.be/9qMlssFFpe0?si=J5yyJdIzQlTRrQrL}

Και στη συνέχεια Παλλας μαζί με Νίκο Πορτοκάλογλου. Τι άλλο ακολουθεί;

Αχ, ο Νίκος... περιμένω πώς και πώς αυτές τις δύο βραδιές που θα ξανασμίξουμε με τον πιο αγαπημένο άνθρωπο που έχω συνεργαστεί. Ο Νίκος είναι ένα σημείο-σταθμός για εμένα στην καριέρα μου. Θα τον ευγνωμονώ πάντα για τα τρία πιο χαρούμενα χρόνια επι σκηνής που ζήσαμε.



Τα επόμενα είναι νωρίς να τα ανακοινώσουμε. Θα έρθουν με τη νέα χρονιά.

Πληροφορίες

Σάββατα

29 Νοεμβρίου & 6 Δεκεμβρίου

Σταυρός του Νότου Plus

Guests:

Γίωτα Νέγκα (29/11)

Μαρίζα Ρίζου (6/12)



Εισιτήρια: more.com

Μαζί της οι μουσικοί:

Τύμπανα: Σοφοκλης Γκέκας

Κιθάρα: Δημήτρης Καρασούλος

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Πιάνο: Οδυσσέας Αποστολόπουλος

Μπουζούκι,Τρομπετα: Νίκος Σαμαράς

Ηχοληψία: Ηλίας Καρούμπαλης

Σχεδιασμός Φώτων: Φίλιππος Τρέπας

Χειρσμός Φώτων: Κωνσταντίνος Τότης