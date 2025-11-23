Ο Ορέστης Ντάντος δυσκολεύεται να ανήκει σε ομάδες.

Στο πλαίσιο της προεργασίας μιας συνέντευξης με μουσικό, όπως στην προκειμένη περίπτωση με τον Ορέστη Ντάντο, συνηθίζω να ακούω τα άπαντα της δισκογραφίας και να «βουλιάζω» στο μουσικό του σύμπαν, να μπαίνω στον κόσμο του και γιατί όχι, στο κεφάλι του.



Το ίδιο συνέβη και κατά την προετοιμασία για τη συνέντευξη με τον Ορέστη Ντάντο. Στα αυτιά μου έπαιζαν σε λούπα από το «Τακούνια για Καρφιά» που τραγουδάει η Ιουλία Καραπατάκη, μέχρι το «Θα πάω όταν γουστάρω», το «Σινανάι», το «Γι' αυτούς που δεν ανήκουν πουθενά». Ωστόσο, ακούγοντας το πασίγνωστο «Νερό στη Βάρκα» με την αγαπημένη Μάρθα Φριντζήλα με άγγιξε ένα σπαρακτικό σχόλιο μιας ακροάτριας στο ΥοuTube, η οποία αφού ανέφερε ένα προσωπικό της πρόβλημα περιγράφοντας λεπτομερώς τη συναισθηματική και (δύσκολη) ψυχολογική της κατάσταση, θέλησε να κλείσει ευχαριστώντας τον -άγνωστο για εκείνη- δημιουργό του τραγουδιού που άγγιξε τόσο βαθιά την ψυχή της.



Πόσο σπουδαίο πράγμα για έναν καλλιτέχνη και διόλου τυχαίο για τον Ντάντο, που όπως εξηγεί και ο ίδιος στο Dnews «σε συναισθηματικό επίπεδο, με ενδιαφέρουν τα τραγούδια που σε "διαλύουν" για να σε "ξανασυναρμολογήσουν"».



Τις Πέμπτες 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου θα τον βρείτε στη γνώριμη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club για δύο εφ’ όλης της ύλης εμφανίσεις.

Τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι, μέσα στο μυαλό του Ορέστη Ντάντου όταν ετοιμάζει νέα τραγούδια, όπως τώρα για το 8ο άλμπουμ. αλλά και όταν δεν ετοιμάζει-γράφει;

Η διαδικασία δημιουργίας ενός άλμπουμ είναι χρονοβόρα και περνάει από πολλές φάσεις. Συνήθως, πρώτα δημιουργούνται κάποια κομβικά τραγούδια, τα οποία μου δίνουν τη βασική ιδέα του επερχόμενου δίσκου. Να, για παράδειγμα, αυτός ο 8ος δίσκος που ετοιμάζω είναι μια πρόταση ενός νεολαϊκού τραγουδιού, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αφού έγραψα αρκετά τραγούδια υπό αυτό το πρίσμα, μπήκα στη διαδικασία της επιλογής, χρησιμοποιώντας και τη γνώμη άλλων. Έπειτα ξεκινάει η διαδικασία της ενορχήστρωσης και της ηχογράφησης, η οποία είναι επίσης επίπονη διαδικασία. Γενικά στο κεφάλι μου υπάρχουν συνεχώς καινούρια τραγούδια και προτζεκτς.

{https://youtu.be/C6xoocC5xYI?si=0mLBMLKnJeK-jHYU}

Ποια είναι η ελπίδα σας για το νέο σας άλμπουμ;

Να είναι ένα άλμπουμ που να με κάνει περήφανο καλλιτεχνικά ακόμα και μετά από χρόνια.

Τι μπορούμε να αναφέρουμε για αυτό;

Είναι τραγούδια, άλλα τραγουδισμένα από εμένα και άλλα στα οποία συμπράττουν σπουδαίες φωνές του σήμερα, μέσα σε ένα πλαίσιο νεολαϊκού τραγουδιού προσωπικής οπτικής.

Ποιος είναι ο ορισμός του καλού τραγουδιού για εσάς;

Για να θεωρώ κάτι καλό εγώ προσωπικά, βάζω κριτήριο πρώτα να με πείθει για την αλήθεια του δημιουργού του, να μην είναι κατασκευή. Δεύτερον, να υπάρχει πρωτοτυπία, να χαρακτηρίζεται δηλαδή απ' την προσωπική γλώσσα του τραγουδοποιού. Σε συναισθηματικό επίπεδο, με ενδιαφέρουν τα τραγούδια που σε «διαλύουν» για να σε «ξανασυναρμολογήσουν». Αυτά από τα οποία βγαίνεις διαφορετικός μετά την ακρόαση.

{https://youtu.be/T9QSC8S8q94?si=UUrtuBATY_WyrAow}

Ως καθηγητής μουσικής, ποιο είναι το πιο πρόσφατο μάθημα που έχετε πάρει εσείς από τους μαθητές σας;

Τα παιδιά ενθουσιάζονται με πράγματα που εμείς οι μεγάλοι έχουμε αρχίσει να θεωρούμε τετριμμένα, αλλά ακριβώς εκεί βρίσκεται το πραγματικό πάθος για τη ζωή. Τα παιδιά με βοηθάνε να κάνω «διαλείμματα» από την αναπόφευκτη μιζέρια των μεγάλων.

Στο YouTube υπάρχει ένα πολύ προσωπικό σχόλιο - κατάθεση ψυχής κάτω από το τραγούδι σας «Νερό στη Βάρκα», το οποίο κλείνει αναφέροντας «Όποιος έγραψε αυτό το τραγούδι, άγγιξε τόσο βαθιά τις καρδιές των ανθρώπων». Ως δημιουργός του τραγουδιού, διαβάζοντας αυτό το σχόλιο, ποιες είναι οι μύχιες σκέψεις σας;

Προφανώς νιώθω πολύ όμορφα όταν διαβάζω τέτοια σχόλια γιατί ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός που δημοσιοποιώ τη δουλειά μου.

Πώς λειτουργεί στον ψυχισμό σας η «γέννηση» ενός τραγουδιού και πώς επιθυμείτε να λειτουργεί στον ψυχισμό του ακροατή;

Για μένα το να φτιάχνω τραγούδια είναι ένας τρόπος να βιώνω τη ζωή. Από τη μία, τη στιγμή που φτιάχνω ένα τραγούδι μου δημιουργούνται συναισθήματα ηδονής, τα οποία δεν μπορώ να τα βιώσω με κανέναν άλλον τρόπο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι η γενικότερη ενασχόληση με τη δημιουργία τραγουδιών με βοηθάει να απαντάω υπαρξιακά. Ένας λόγος για να υπάρχω.

{https://youtu.be/9fK0EeUu1P4?si=T8N5VOTJp_yHSENV}

Έχετε γράψει το πιο βιωματικό σας τραγούδι μέχρι τώρα και ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό;

Μπα... δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί εκτός του ότι όλα είναι με έναν τρόπο βιωματικά, είτε στην πραγματική ζωή είτε στη σφαίρα της φαντασίας μου, δεν βοηθάει σε τίποτα τον ακροατή να γνωρίζει τι απ' αυτά που γράφω είναι πιο κοντά σε περιστατικά της προσωπικής μου ζωής.

Χιπχοπάδες, παλιοροκάδες και παιδιά του εντέχνου. Εσείς νιώθετε να ανήκετε σε κάποια μουσική «φυλή»;

Εγώ έχω τραγούδι που λέγεται «Γι' αυτούς που δεν ανήκουν πουθενά» από τον δίσκο «Θα το 'κανα ξανά». Έχω συγκινηθεί εξίσου από πολύ περισσότερα είδη μουσικής απ' αυτά που ανέφερες και έτσι κι αλλιώς δυσκολεύομαι να ανήκω σε ομάδες.

Σε κάθε περίπτωση τι θα ακούσουν όλοι οι παραπάνω, στον Σταυρό του Νότου Club, τις Πέμπτες 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου;

Τραγούδια της προσωπικής δισκογραφίας μου που ανήκουν σε όλα τα παραπάνω είδη που ανέφερες (γέλια).

Στο τέλος της ημέρας (της όποιας καλής ή κακής ημέρας). Κοιτάζετε στον καθρέφτη σας. Τι λέτε στον εαυτό σας;

Του λέω ότι καλά τα χεις καταφέρει, συνέχισε και μην γκρινιάζεις.

{https://youtu.be/Gx2A1OHdVl0?si=K9-lMMyR3mGL43kW}



Πληροφορίες



Σταυρός Του Νότου Club

Πέμπτες

27 Νοεμβρίου & 4 Δεκεμβρίου

Προπώληση: more.com

ώρα έναρξης: 21:30