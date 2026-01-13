Ο Στίβεν Γκράχαμ επιβεβαιώνει τα σχέδια για μία δεύτερη σεζόν του «Adolescence» στο Νetflix.

Ο Στίβεν Γκράχαμ δημιουργός και πρωταγωνιστής του Adolescence, άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται μια δεύτερη σεζόν της βραβευμένης σειράς του Netflix. Τα ευχάριστα -αν και ανεπίσημα μέχρι στιγμής- νέα έρχονται λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο της σειράς στις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Συγκεκριμένα, το Adolescence, κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη τηλεοπτική σειρά. Ο Γκράχαμ, απέσπασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε περιορισμένη σειρά, ενώ ο Όουεν Κούπερ, ο 16χρονος συμπρωταγωνιστής του, έγραψε ιστορία, κερδίζοντας το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου σε τηλεοπτικό δράμα, καθώς έγινε ο νεότερος νικητής στην εν λόγω κατηγορία του θεσμού.

Η σειρά του Netflix, την οποία συνέγραψε και συνδημιούργησε ο Γκράχαμ μαζί με τον Τζακ Θορν, αφηγείται την ιστορία του Έντι Μίλερ (Γκράχαμ) καθώς ο 13χρονος γιος του Τζέιμι (Όουεν Κούπερ) συλλαμβάνεται μετά τη δολοφονία μιας μαθήτριας.

Μετά την απίστευτη αναγνώριση κριτικών και θεατών, μια συνέχεια της σειράς συζητιέται εδώ και καιρό, αλλά ο Γκράχαμ έδωσε την πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι μια δεύτερη σεζόν βρίσκεται στα σκαριά κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (11 Ιανουαρίου).

Μιλώντας στο Deadline μετά τη νίκη του για τον Καλύτερο Ηθοποιό σε Περιορισμένη Σειρά, ο Γκράχαμ ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας δεύτερης σεζόν του Adolescence, με τον ηθοποιό να απαντά: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Είναι κάπου στα βαθιά σκοτάδια του μυαλού μου και του μυαλού του Τζακ, και θα το βγάλουμε σε τρία ή τέσσερα χρόνια, οπότε μείνετε συντονισμένοι», πρόσθεσε ο σταρ, ο οποίος είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός της σειράς.

Ο Γκράχαμ, ο οποίος έχει εμφανιστεί επίσης στο A Thousand Blows και στο Boiling Point, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οποιαδήποτε συνέχεια της πρώτης σεζόν θα επικεντρωνόταν σε μια ξεχωριστή ιστορία μακριά από τους Μίλερ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο μιας συνέχειας.

Το Adolescence κέρδισε Χρυσή Σφαίρα καλύτερης περιορισμένης σειράς, Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Γκάρχαμ, Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Όουεν και Β' Γυναικείου Ρόλου για την Έριν Ντόχερτι.