Μια σειρά από ανθρώπινες ιστορίες που δεν είναι ούτε μόνο αλβανικές ούτε μόνο ελληνικές. Είναι και τα δύο.

To βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Και ΕΛ και ΑΛ», σε σκηνοθεσία του Ιλίρ Τσούκο και παραγωγή του Onassis Culture, προβάλλεται στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, παρουσία του σκηνοθέτη και συντελεστών της ταινίας.

Μια σειρά από ανθρώπινες ιστορίες που δεν είναι ούτε μόνο αλβανικές ούτε μόνο ελληνικές. Είναι και τα δύο.

Με συμμετοχές και βραβεία σε σημαντικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ –όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2025), το Tirana International Film Festival (2025), το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (2025) και το DocFest–Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας (2025)– το «Και ΕΛ και ΑΛ» του Ιλίρ Τσούκο προβάλλεται στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 21:00.

Η Ντενίσα Μπαϊρακτάρι, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Στεφανία Κόστα και ο Ορέστης Σκιάου μάς αφηγούνται πώς βίωσαν το να είναι παιδιά και εγγόνια Αλβανών μεταναστών της δεκαετίας του ’90 που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Όχι το βίωμα της μετανάστευσης ευρύτερα, αλλά τη δική τους, προσωπική ιστορία. Μια ιστορία που δεν είναι ούτε μόνο αλβανική ούτε μόνο ελληνική. Είναι και τα δύο. Κάτι νέο, κάτι καθαρό και ελπιδοφόρο γεννιέται από αυτή τη γενιά. Σε μια εποχή που οι πόλεμοι των ταυτοτήτων μαίνονται σε όλο τον κόσμο και, φυσικά, στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η κάμερα του Ιλίρ Τσούκο φωτίζει τις πολλαπλές ταυτότητες όχι ως βαρίδια της ιστορίας, αλλά ως πυξίδες για ένα καλύτερο μέλλον.

Ο Ιλίρ Τσούκο αναφέρει: «Αυτή η ταινία ξεκίνησε ως μια εξερεύνηση της ζωής νέων ανθρώπων που κινούνται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τα παιδιά των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από το κληρονομημένο τους παρελθόν· αντιπροσωπεύουν μια νέα αφήγηση του ανήκειν και της ταυτότητας. Μέσα από τις φωνές της Ντενίσα, του Δημήτρη, της Στεφανίας και του Ορέστη, επιδιώξαμε να αποκαλύψουμε ιστορίες που υπερβαίνουν τις αρχετυπικές ταμπέλες «Αλβανός» ή «Έλληνας». Αυτοί οι νέοι άνθρωποι έχουν συνυφάνει τις δικές τους εμπειρίες ζωής σε κάτι μοναδικό – τόσο αλβανικό όσο και ελληνικό, αλλά ταυτόχρονα και κάτι εντελώς νέο και ελπιδοφόρο. Σε μια εποχή που οι πόλεμοι ταυτοτήτων διαμορφώνουν το πολιτικό και κοινωνικό τοπίο σε όλη την Ευρώπη και τα Βαλκάνια μέσω της διαίρεσης, το ντοκιμαντέρ αυτό αμφισβητεί την ιδέα ότι οι ταυτότητες πρέπει να συνδέονται με τον ανταγωνισμό (σύγκρουση ή διαίρεση). Αντίθετα, εξυμνεί την ποικιλομορφία που αναδύεται από τον εναγκαλισμό πολλαπλών ταυτοτήτων. Αυτή η ταινία είναι ο φόρος τιμής μας σε μια γενιά που βρίσκεται στο ενδιάμεσο, αρνούμενη να περιοριστεί από τα σύνορα, είτε αυτά είναι γεωγραφικά είτε πολιτισμικά. Είναι ένα ταξίδι ανθεκτικότητας, ελπίδας και σφυρηλάτησης ενός νέου, αχαρτογράφητου ανήκειν.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα την ελληνοαλβανική ταυτότητα, με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη, των τεσσάρων βασικών προσώπων που εμφανίζονται στην ταινία και του επιστημονικού συμβούλου της και ενός εκ των σεναριογράφων, Δημήτρη Χριστόπουλου. Τη συζήτηση συντονίζει η σκηνοθέτρια και ποιήτρια Μπρικένα Γκίστο. Η βραδιά θα κλείσει με ένα DJ set από τον Leart Rama [blissblissbliss/RKS], με ήχους που συνδυάζουν αναλογικά όργανα, ηχογραφήσεις πεδίου και ηλεκτρονικές υφές, διερευνώντας ζητήματα ταυτότητας, μνήμης και μετανάστευσης.

{https://youtu.be/9goBAxfs2X4?si=tI_q8RMk43PATNBQ}

Πρόγραμμα



21:00 | Προβολή της ταινίας «Και ΕΛ και ΑΛ»

21:30 - 22:30 | Συζήτηση για την ελληνοαλβανική ταυτότητα

Δημήτρης Χριστόπουλος, επιστημονικός σύμβουλος, σεναριογράφος

Ιλίρ Τσούκο, σκηνοθέτης

Και τα τέσσερα βασικά πρόσωπα που συμμετέχουν και μιλούν στην ταινία: Ντενίσα Μπαϊρακτάρι, Δημήτρης Καπουράνης, Ορέστης Σκιάου, Στεφανία Κόστα

Tη συζήτηση συντονίζει η Μπρικένα Γκίστο, σκηνοθέτρια, ποιήτρια.

22:30 - 23:30 | Mουσική και ποτό στο Bar 107, στο ισόγειο της Στέγης.

23:00 | DJ set με τον Leart Rama [blissblissbliss/RKS] και reception στο Bar 107, στο ισόγειο της Στέγης.

Κλείστε θέση εδώ