Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 17:30, στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ στην Αθήνα παρουσιάζεται το ιστορικό παραμύθι «Ο Φιλέλληνας Αγωνιστής», από τις Εκδόσεις Microkosmos, με καλλιτεχνική και εκδοτική επιμέλεια της MYARTIST. Η ιστορία του Σαντόρε Ντι Σανταρόζα, όπως την αφηγούνται η Ανθή Δήμα και η Σωτηρία Αντωνίου, φέρνει κοντά στα παιδιά μια αληθινή σελίδα της Ιστορίας μέσα από τη ζεστασιά του παραμυθιού.

Το παραμύθι είναι προσβάσιμο και στηρίζεται στις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση. Περιλαμβάνει ακουστική περιγραφή και αφήγηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε η ιστορία να μπορεί να φτάνει με φυσικό τρόπο σε όλα τα παιδιά. Η εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Κακουλίδου και του Χρήστου Λύκου, σε συνδυασμό με την επιμέλεια της Σοφίας Μαστροκούκου και του Στέλιου Χαρίση, δημιουργεί ένα υλικό που βοηθά τα παιδιά να πλησιάσουν την Ιστορία με ασφάλεια και φαντασία. Θα παρουσιαστούν επίσης οι φωσφορίζοντες απτικοί σελιδοδείκτες που συνοδεύουν το παραμύθι, σχεδιασμένοι από την e-Nable Greece.

Στην εκδήλωση, η ηθοποιός Γιολάντα Μπαλαούρα θα μιλήσει για τη σημασία της προσβασιμότητας στα βιβλία και στις καλλιτεχνικές ιστορίες, δείχνοντας πώς όταν το περιεχόμενο γίνεται προσβάσιμο, ανοίγει δρόμους για περισσότερη συμμετοχή.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και δημοσιογράφος, θα αναφερθεί στη σημασία της προσβάσιμης οπτικής επικοινωνίας και στο πώς ο σχεδιασμός μπορεί να βοηθά τα παιδιά να κατανοούν καλύτερα ό,τι βλέπουν και διαβάζουν.

Η Γιούλη Τσώνη θα παρουσιάσει την ιδέα και τον ρόλο του απτικού βιβλίου, εξηγώντας πώς το άγγιγμα γίνεται μέρος της ανάγνωσης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Επίτιμου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Τορίνο και φέρνει μια αληθινή ιστορία πιο κοντά σε όλα τα παιδιά, δείχνοντας ότι, όταν η γνώση γίνεται προσβάσιμη, βρίσκει πάντα τον δρόμο της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την HandsUp.