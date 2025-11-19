Η μαγεία των τραγουδιών ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ, έρχεται στο Θέατρο ΔΙΑΝΑ, σε μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά, το ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΑΧΑΝΟΧΩΡΑ!

Ένα έργο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, με εξαιρετικούς συντελεστές, live ερμηνείες, βιντεοπροβολές, ευφάνταστα σκηνικά και εντυπωσιακά κοστούμια - η νέα παραγωγή Κλικ στη Λαχανοχαχανοχώρα υπόσχεται μια συναρπαστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους!



Από τον δημιουργό Τάσο Ιωαννίδη, έρχεται ένα έργο με δράση, φαντασία, γέλιο και τραγούδι, αλλά και σημαντικά μηνύματα. Οι αγαπημένοι ήρωες της Λαχανοχαχανοχώρας, ο Ατσίδας, η Χαχανένια και ο Λαχανίδας, πρωταγωνιστούν σε μια ευφάνταστη περιπέτεια! Μαζί τους η Νεράιδα του Γέλιου και της Χαράς, η Τσικιμπλούμ, αχινοί, ποντίκια και φυσικά το Παπί! Απέναντί τους ο Φαταουλίδας με τους ατσούμπαλους μπράβους του.



Τα Λάχανα και Χάχανα, είναι από τα πιο δημοφιλή εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά ελληνικά brand για παιδιά. Με το δικό τους μοναδικό τρόπο, κάνουν τη μάθηση παιχνίδι και μέσα από την ψυχαγωγία μας δείχνουν πως να αγαπάμε το κόσμο γύρω μας και τον κόσμο μέσα μας!



Τα εκπαιδευτικά τραγούδια, οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα βιβλία, τα παραμύθια όσο και τα θεατρικά έργα έχουν αγαπηθεί από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Λίγα λόγια για το έργο



Ο Φαταουλίδας (όνομα και πράμα!), έχει βάλει στόχο να εξαφανίσει το τραγούδι από τη Λαχανοχαχανοχώρα! Μια παιδική φάρσα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ωραία του φωνή και το όνειρό του να γίνει διάσημος τενόρος. Αυτό έγινε αφορμή να μισήσει τα παιδιά και να βάλει σκοπό ζωής να πάρει εκδίκηση!



Με τη χρήση ενός μεταλλαγμένου κινητού τηλεφώνου που δωρίζει σε κάθε παιδί του σχολείου της Λαχανοχαχανοχώρας, το σχέδιο του μπαίνει σε εφαρμογή. Αυτό θα φέρει μύρια όσα κακά, για τα παιδιά και για το σχολείο της Λαχανοχαχανοχώρας.



Οι τρεις μικροί ήρωες, η Χαχανένια, ο Λαχανίδας και ο μικρότερος της παρέας ο Ατσίδας, θα προσπαθήσουν να ανακόψουν τα ύπουλα σχέδια του Φαταουλίδα. Με σύμβουλο και συμπαραστάτη τη Νεράιδα του Γέλιου και της Χαράς, τα παιδιά θα ξεκινήσουν ένα μαγικό ταξίδι για την Κοιλάδα των Αηδονιών. Εκεί θα ψάξουν για το Πολύχρωμο Λαχανίδι, που έχει .... μαγικές ιδιότητες!



Με ένα χαμόγελο κι ένα τραγούδι στα χείλη, οι τρεις ήρωες, μας ταξιδεύουν σε μια μαγική περιπλάνηση, πότε στον κόσμο του ονείρου και πότε στην σημερινή πραγματικότητα της τεχνολογίας. Θα καταφέρουν άραγε να βρουν την ισορροπία αυτών των δύο αντίθετων κόσμων, έτσι ώστε η τεχνολογία να υπηρετεί την δημιουργική τους φαντασία; Θα δούμε!

Συντελεστές



Σενάριο - Μουσική - Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Τάσος Ιωαννίδης

Στίχοι: Παυλίνα Παμπούδη, (Ελένη Καραντζόλα, Πόπη Κύρδη, Τατιάνα Σπανέλλη, Ντόρα Τσιαγκάνη)

Σκηνοθεσία: Άρτεμις Ιωαννίδου

Σκηνογραφία: Μαρίνα Κωνσταντινίδη, Αννέτα Ιμπρισίμη

Κοστούμια: Εύα Κουρελιά

Χορογράφος / Βοηθός Σκηνοθέτη: Ναταλία Μαρτίνη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Θοδωρής Κόκκινος

Sound Design: Κίγκαν Τζόις

Εικονογράφος : Βανέσσα Ιωάννου - Δημήτρης Βιτάλης

Κατασκευή Σκηνικών: Kolossaion Productions

Ενορχήστρωση: Κώστας Γανωσέλης

Παραγωγή: Kolossaion Productions

Πρωταγωνιστούν: Στέφανος Απέργης, Γεωργία Κούκα, Αλέξανδρος Κρομμύδας, Βλαδίμηρος Σιαμέτης, Μαργαρίτα Σταμούλη, Αλέξανδρος Σταμούλης, Έλενα Τζώρτζη, Συμμετέχει ο Γιάννης Τσότσος.

Τιμή εισιτηρίου: από 12€

Εισιτήρια προπωλούνται εδώ

και στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΙΑΝΑ.

ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ «ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΟΧΑΧΑΝΟΧΩΡΑ»

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΝΑ Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Έναρξη Παραστάσεων: 26 Οκτωβρίου 2025

Παραστάσεις:

Σάββατο στις 4:00μ.μ.

Κυριακή στις 11:30π.μ.

Πληροφορίες στο 6987 089 778

Πραγματοποιούνται καθημερινές παραστάσεις για σχολεία κατόπιν συνεννόησης (6987086581).

Ιστορικό Λάχανα και Χάχανα



Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα του συνθέτη Τάσου Ιωαννίδη, να μελοποιήσει τα στιχουργήματα του βιβλίου της Α’ Δημοτικού, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τη μικρή του κόρη Ερμιόνη να τα αποστηθίσει ευκολότερα. Έτσι γεννήθηκε το πρώτο album ΛΑΧΑΝΑ και ΧΑΧΑΝΑ- 24 τραγούδια από το βιβλίο γλώσσας της Α’ Δημοτικού, που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι!



Ακολούθησαν η Προπαίδεια σε Τραγούδια, το Εδώ Νηπιαγωγείο, Οι Ρυθμοί και οι Αριθμοί, οι Τραγουδοτσουλήθρες, τα Χριστουγεννιάτικα Λάχανα και Χάχανα, τα Νανουρίσματα για 4 Εποχές, Η Γραμματική σε τραγούδια, Ο Καλός μου Εαυτός, το Για Γέλια και για Χρώματα, η Άλφα Βήτα με Γρανίτα, Ο Ηρακλής και οι 12 Άθλοι και άλλα!



Στα Λάχανα και Χάχανα έχουν συμμετάσχει σπουδαίοι έλληνες ερμηνευτές όπως οι: Μαρία Φαραντούρη, Ευγένιος Σπαθάρης, Ηλίας Μαμαλάκης, Γλυκερία, Ελένη Βιτάλη, Φωτεινή Δάρρα, Παντελής Θαλασσινός, Γιάννης Κότσιρας, Μανώλης Μητσιάς, Μίλτος Πασχαλίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Κώστας Μακεδόνας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Θηβαίος, Αλκμήνη Μπασακάρου, Μυρτώ Βασιλείου κ.α.



Έχοντας κυκλοφορήσει πάνω από 250 τραγούδια, βιβλία, θεατρικά έργα, παιχνίδια και εκπομπές, τα Λάχανα και Χάχανα έχουν κάνει τη μάθηση παιχνίδι, προάγωντας το ευ ζην των παιδιών μέσα από την ψυχαγωγία.