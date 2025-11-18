Τα Σάββατα 29 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου.

Η Βίκυ Καρατζόγλου επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus με ένα νέο μουσικό πρόγραμμα – μια παράσταση γεμάτη συναίσθημα, δύναμη και πάθος, με τίτλο «Λαϊκά Άνευ Όρων».

Δύο μοναδικές βραδιές, Σάββατο 29 Νοεμβρίου και Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, αφιερωμένες στο λαϊκό τραγούδι χωρίς όρους και προϋποθέσεις∙ ένα πρόγραμμα που ενώνει το παλιό με το νέο, το έντεχνο με το λαϊκό, με οδηγό τη φωνή και την ερμηνευτική ταυτότητα της Βίκυς Καρατζόγλου.

Στη σκηνή μαζί της, δύο ξεχωριστές γυναίκες της ελληνικής μουσικής, για δύο βραδιές – γιορτές:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου – καλεσμένη η Γιώτα Νέγκα , μια από τις πιο σπουδαίες φωνές του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.

, μια από τις πιο σπουδαίες φωνές του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – καλεσμένη η Μαρίζα Ρίζου, με τη δική της ξεχωριστή ενέργεια και τη φρέσκια της ματιά στο ελληνικό τραγούδι.

Η Βίκυ Καρατζόγλου, με την ευαισθησία, τη δύναμη και την ειλικρίνεια που τη χαρακτηρίζουν, μάς προσκαλεί σε ένα πρόγραμμα «άνευ όρων» – μια μουσική εξομολόγηση για όσα αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε, πονέσαμε και ονειρευτήκαμε.



Πληροφορίες

Σάββατα

29 Νοεμβρίου & 6 Δεκεμβρίου

Σταυρός του Νότου Plus

Guests:

Γίωτα Νέγκα (29/11)

Μαρίζα Ρίζου (6/12)



Εισιτήρια: more.com

Μαζί της οι μουσικοί:

Τύμπανα: Σοφοκλης Γκέκας

Κιθάρα: Δημήτρης Καρασούλος

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Πιάνο: Οδυσσέας Αποστολόπουλος

Μπουζούκι,Τρομπετα: Νίκος Σαμαράς

Ηχοληψία: Ηλίας Καρούμπαλης

Σχεδιασμός Φώτων: Φίλιππος Τρέπας

Χειρσμός Φώτων: Κωνσταντίνος Τότης