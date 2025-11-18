Το Dnews σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τον Γιάννη Κότσιρα στον Σταυρό του Νότου Plus, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Κότσιρα στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου (Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος), το Σάββατο 22 Νοεμβρίου (στις 21:30).



Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 20.11.2025 και ώρα 12.00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε follow τον λογαριασμό του Dnews στο Instagram

στο Instagram να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο με tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram

στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του Dnews από το banner «Οι Ειδήσεις σε 2'» που εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες του site

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά

To live

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στην Κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου, για άλλη μία χρονιά, και θα μας κρατάει παρέα κάθε Σάββατο, από τις 22 Νοεμβρίου.

Με ένα πλούσιο αλλά και ανανεωμένο πρόγραμμα με πολλά αγαπημένα δικά του τραγούδια, χωρίς όμως να λείπουν οι ιδιαίτερες μουσικές επιλογές από το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, μας υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές !

Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου.

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου

Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή



Εισιτήρια: more.com

Ώρα Έναρξης: 21:30

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας & Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης