Βασισμένο στο ομώνυμο έργο του βραβευμένου θεατρικού συγγραφέα Έντουιν Σάντσες το φιλμ αποτελεί το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντεμπούτο της βετεράνου μοντέρ Τίρσα Χάκσο, η οποία υπογράφει και το σενάριο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Σούζαν Σάραντον και ο Σκοτ Ίστγουντ εντάχθηκαν στο καστ του υπερφυσικού θρίλερ «Unmerciful Good Fortune» με την Ροζάριο Ντόσον να έχει αναλάβει τόσο τον πρωταγωνιστικό ρόλο όσο και την παραγωγή.

Η Ντόσον υποδύεται τη Maritza Cruz, «μια επιτυχημένη δικηγόρο, η οποία μπλέκεται σε μια υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοσέλιδων και αφορά τη Fatima, μια νεαρή σερβιτόρα που κατηγορείται για τον θάνατο 28 ανθρώπων.

Η υπεράσπισή της παίρνει μια μυστηριώδη τροπή όταν η Fatima αποκαλύπτει ότι με το άγγιγμά της, έχει την ικανότητα να δει πώς θα πεθάνει κάποιος, ενώ δικαιολόγησε τις πράξεις της υποστηρίζοντας ότι έγιναν για να αποτρέψει τα θύματα από μια «μοίρα χειρότερη από τον θάνατο».

Η Maritza παρασύρεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι γάτας-ποντικιού όπου τελικά αποκαλύπτει το μυστικό της Fatima, φέρνοντας στο φως μια τρομακτική συνωμοσία που απειλεί τη δική της οικογένεια και την ψυχική της υγεία».

«Το καστ που συγκεντρώθηκε για αυτή την ταινία είναι εξαιρετικό», δήλωσε η σκηνοθέτις.

«Είναι πραγματικά μια ομάδα ταλαντούχων πρωταγωνιστών, που δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανική για ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το είδος των ταινιών με τους κατά συρροή δολοφόνους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Deadline, o Τομ ΝτεΣάντο θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με την Ντόσον και τους Κόρεϊ Λάρτζ και Μπράιαν Κίρχοφ για λογαριασμό της Rising Tide Entertainment.