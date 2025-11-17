Όλες οι νέες σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν στο Netflix την εβδομάδα 17 - 23 Νοεμβρίου 2025.

Αυτή την εβδομάδα, ο Εντ Σίραν ταρακουνά τους δρόμους της Νέας Υόρκης και το Netflix με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, σε μία ταινία που θα απολαύσουν όλοι οι θαυμαστές του Βρετανού σταρ, ενώ Το Μυστήριο της Οικογένειας Κάρμαν, ένα ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος αναμένεται να καθηλώσει τους θεατές.



Στο The Carman Family Deaths, το οποίο έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, βλέπουμε ότι η δραματική θαλάσσια διάσωση ενός νεαρού άντρα γεννά κατηγορίες ότι δολοφόνησε δύο μέλη της πλούσιας οικογένειάς του. τη μητέρα του και τον ελληνικής καταγωγής, πλούσιο παππού του.

Σειρές του Netflix

Ζηλιάρα: Σεζόν 3 (Envious: Season 3)

Κυκλοφορεί στις 19/11



Η Βίκι έχει τα πάντα: ένα καυτό αγόρι, μια λαμπρή καριέρα και μια οικογένεια που μεγαλώνει. Θα καταφέρει να χαλαρώσει και να το απολαύσει ή θα αυτοτιμωρείται για πάντα;



Άνθρωπος εκ των Έσω: Σεζόν 2 (A Man on the Inside: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 20/11



Ο Τσαρλς κυκλοφορεί ινκόγκνιτο σε ένα κολέγιο, όπου οι ύποπτοι είναι τόσο απρόβλεπτοι όσο και τα στοιχεία, και το ξεφάντωμα παίρνει απρόσμενα προσωπικές διαστάσεις.

{https://youtu.be/Y6UXdDbuNFc?si=v7RTAMNL7H2i75FB}

Ταινίες του Netflix

Ο Γιος των Χίλιων Πατεράδων (The Son of a Thousand Men)

Κυκλοφορεί στις 19/11



Σε ένα μικρό χωριό, ένας μοναχικός ψαράς που ποθεί έναν γιο μαγεύεται από ένα αιθέριο φως που τον ενώνει με τους άλλους και τα ξεχασμένα μυστικά τους.

{https://youtu.be/3gFPO65At9Q?si=U9hwpq-2l_SQ2xxa}

Σαμπάνια στον Έρωτα (Champagne Problems)

Κυκλοφορεί στις 19/11



Μια δυναμική Αμερικανίδα πηγαίνει στο Παρίσι αποφασισμένη να εξαγοράσει μια επωνυμία σαμπάνιας μέχρι τα Χριστούγεννα – και ερωτεύεται τυχαία τον κληρονόμο της εταιρείας.

{https://youtu.be/eba-EoMPBX8?si=7FpnUhtH7wWeEyQH}

Τρέλες (The Follies)

Κυκλοφορεί στις 20/11



Έξι γυναίκες έχουν μια κοινή «φίλη» — την τρέλα, η οποία τις προτρέπει να δουν αλλιώς την πραγματικότητα, να πάρουν τολμηρές αποφάσεις και να αλλάξουν τη ζωή τους.



Όνειρα Τραίνων (Train Dreams)

Κυκλοφορεί στις 21/11

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα, ένας υλοτόμος ζει μια ήσυχη ζωή καθώς βιώνει τον έρωτα και την απώλεια κατά τη διάρκεια μιας εποχής μνημειωδών αλλαγών στην Αμερική στις αρχές του 20ού αιώνα.

{https://youtu.be/_Nk8TrBHOrA?si=Rn8EuCq5cuHdVc9u}

Μία Λήψη με τον Εντ Σίραν (ONE SHOT with Ed Sheeran)

Κυκλοφορεί στις 21/11



Ένας τραγουδιστής. Μία πόλη. Μία λήψη. Ο Εντ Σίραν ταρακουνά τους δρόμους της Νέας Υόρκης με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, σ' αυτήν τη ζωντανή μουσική εμπειρία.

{https://youtu.be/FjO8XACCpiQ?si=djfrXcmcNo1RSnLg}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Το Μυστήριο της Οικογένειας Κάρμαν (The Carman Family Deaths)

Κυκλοφορεί στις 19/11



Η δραματική θαλάσσια διάσωση ενός νεαρού άντρα γεννά κατηγορίες ότι δολοφόνησε δύο μέλη της πλούσιας οικογένειάς του από τη Νέα Αγγλία. Ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος.

{https://youtu.be/ZPEAt_TBC-E?si=LqgHowxspNOdVu42}

Netflix K&F Σειρές

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 12 (Gabby's Dollhouse: Season 12)

Κυκλοφορεί στις 17/11



Από το νέο χαριτωμένο καφέ που ανοίγουν μέχρι το αξιαγάπητο δρακάκι που εκπαιδεύουν, η Γκάμπι κι η παρέα της κάνουν τον κόσμο καλύτερο, με το μυαλό και την καρδιά τους.

Jurassic World: Η Θεωρία του Χάους: Σεζόν 4 (Jurassic World: Chaos Theory: Season 4)

Κυκλοφορεί στις 20/11



Ξανά μαζί, τα μέλη της Εξάδας του Νούμπλαρ δοκιμάζουν τη φιλία τους, προσπαθώντας να σώσουν ευάλωτους δεινόσαυρους, να λύσουν επικά προβλήματα – και να επιβιώσουν.

Μην χάσετε επίσης

21/11/2025

Legasi: Bomba the Movie

I am Mita, Your Housekeeper.: Season 1