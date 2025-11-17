Ο «Δρόμος» είναι ένα τραγούδι-σχόλιο πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Οι Κοινοί Θνητοί και οι Magic de Spell, δύο συγκροτήματα που τα συνδέει φιλία και κοινή στάση ζωής, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Ο Δρόμος».

Με διαφορετικές αλλά παράλληλες πορείες μέσα στον χρόνο, τα δύο σχήματα συναντιούνται δημιουργικά, εμπνέονται από τη φράση «ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» του εμβληματικού τραγουδιού του Μάνου Λοΐζου και τη μεταφέρουν στο σήμερα, δίνοντάς της νέα ένταση και περιεχόμενο.

«Ο Δρόμος είναι ένα τραγούδι-σχόλιο πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια εικόνα της δυστοπίας που βιώνουμε, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας, ανθρωπιάς και κοινωνικής αφύπνισης», αναφέρουν οι ίδιοι.



Με ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο ροκ, το χιπ χοπ και άλλα ρεύματα της urban culture, οι Κοινοί Θνητοί και οι Magic de Spell στήνουν ένα μουσικό διάλογο που θυμίζει πως ο δρόμος είχε, έχει και θα έχει τη δική του ιστορία, όσο υπάρχουν φωνές που αντιστέκονται και ονειρεύονται.

{https://youtu.be/b-Dr0hwEN5o?si=4ZWrTlM6N31WhH1n}

Στίχοι

Βγήκα μια βόλτα να περπατήσω

ένα τσιγάρο άναψα να ηρεμήσω

από το γκρίζο που μας τυλίγει

σκέψεις γεμάτες, το μυαλό πάει να φύγει

Είδα ανθρώπους που είναι μόνοι

κι η κάθε μέρα τους, τους πνίγει σαν αγχόνη

σ’ ένα εφιάλτη που δεν τελειώνει

να ψάχνουν καταφύγιο σε μια οθόνη

Είδα και άλλους δήθεν μεγάλους

αρπακτικά γραβατωμένους παπαγάλους

πολλούς ρουφιάνους, έξυπνους χάνους

ζητιάνους πλούσιους στην καρδιά αλλά και πλούσιους ζητιάνους

Λίγο πιο κάτω, μέσα στο πάρκο

είδα εμπόρους, έφηβους να προσπαθούν να ρίξουν κάτω

ενέσεις πρέζας, χάπια, σκόνες και μπάφο

κι όσους δεν γούσταραν τους στείλανε για μια ζωή στον τάφο

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία

ανθρώπων εμπειρίες νύχτας σκηνικά

κι αυτή τη λέξη μοναχά ελευθερία

δεν την εγράψανε ποτέ

τους τελείωσε η μπογιά

Θα συνεχίσω αυτή την βόλτα βαθιά περπάτησα και είδα και άλλα κόλπα

σύγχρονη ντόβα, λαθραία όπλα,

άστεγους μια χαρτόκουτα να έχουν για πόρτα

Είδα των ματατζήδων την τρομοκρατία

αδιάκριτα έξω στο δρόμο να σκορπάει βία

συγκάλυψη από την πολιτεία

που έδωσε σ’ αμόρφωτους κυριαρχία

Μοιάζει ταινία ο κόσμος όλος

κομπάρσος είναι όμως ο δικός μας ρόλος

γιατί ο δρόμος αποφασίζει ή σε πετάει στο σκοτάδι ή σε φωτίζει

Θάρρος και φόβος άφθονος φθόνος

αυτός ο αθώος, αυτός και ο δολοφόνος

αυτός ορίζει το που πηγαίνεις

αυτός διαλέγει άμα ζεις άμα πεθαίνεις

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία

ανθρώπων εμπειρίες νύχτας σκηνικά

κι αυτή την λέξη μοναχά ελευθερία

δεν την εγράψανε ποτέ

τους τελείωσε η μπογιά

Μα εμείς βρεθήκαμε τυχαία σε ίδιο τόπο και ίδιο χρόνο

εκεί που φύτρωνε από αίμα η ελευθερία

βιώσανε τα μάτια μας ίδια χαρά και πόνο

από μικρά παιδιά παλεύαμε με τα θηρία

Ποτέ καλά δεν τα ‘χαμε μ’ επιβολή και νόμο

ούτε που λογαριάσαμε καμία τιμωρία

ένα με τον λαό το δίκιο βγάλαμε στον δρόμο

με τη σωστή πλευρά και θα το κρίνει η ιστορία

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία

ανθρώπων εμπειρίες νύχτας σκηνικά

κι αυτή τη λέξη μοναχά ελευθερία

δεν την εγράψανε ποτέ

τους τελείωσε η μπογιά

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία

με κόσμο στις πλατείες, πορείες, χημικά

κι αυτή την λέξη μοναχά ελευθερία

στο Σύνταγμα με αίμα την γράψαν τα παιδιά

…αφού τους τέλειωσε η μπογιά

Σ’ αυτό το δρόμο έχουνε γράψει τ’ όνομά τους

σπουδαίοι άνθρωποι κι ανήλικα παιδιά

σ’ αυτό τον δρόμο αφήσανε τα όνειρα τους

για να τα κάνει πράξη η επόμενη γενιά

Σ’ αυτό το δρόμο ακόμα ακούγονται οι φωνές τους

και τα συνθήματα τους για την λευτεριά

σ’ αυτό το δρόμο που άναψαν τις φωτιές τους

για να μην σβήσει ποτέ η φλόγα στην καρδιά

Σ’ αυτό δρόμο δώσανε και την ζωή τους

για τα πιστεύω τους και τα ιδανικά

σ’ αυτό το δρόμο ο λόγος έγινε τιμή τους

με ψηλά το κεφάλι κι υψωμένη την γροθιά

Σ’ αυτό το δρόμο που όλοι τον περπατάμε

κάποιοι θελήσαν να μας κλέψουν την μπογιά

μα εμείς ακόμα εδώ το δρόμο τραγουδάμε

γιατί η ιστορία μας ανήκει τελικά

Κοινοί Θνητοί

Οι Κοινοί Θνητοί είναι ένα πολυσχιδές μουσικό σχήμα που συνδυάζει το χιπ χοπ, το ροκ και στοιχεία από διάφορα μουσικά ρεύματα, δημιουργώντας έναν ήχο που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Με στίχους άμεσους και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους, το συγκρότημα μιλά για την καθημερινότητα, τα όνειρα και τις αντιφάσεις της εποχής μας, δίνοντας φωνή στους «κοινούς θνητούς» της ζωής.

Magic de Spell

Ένα από τα πιο ιστορικά και επιδραστικά συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής, που συμπληρώνει φέτος 45 χρόνια ενεργούς παρουσίας.

Από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, οι Magic de Spell συνεχίζουν να παίζουν και να δημιουργούν με συνέπεια, δυναμισμό και πολιτική συνείδηση, παραμένοντας πάντα σύγχρονοι και κοινωνικά ανήσυχοι.

Συντελεστές:

• Στίχοι: Μήτσο Φου

• Μουσική: Γιώργος Αρχοντάκης

• Ηχογράφηση: Studio 133 - Μιχάλης Σκαράκης, Γιώργος Αρχοντάκης

• Παραγωγή / Μίξη / Mastering: Vintage Studio - Γιώργος Αρχοντάκης

• Εξώφυλλο: Μήτσο Φου, Τάσος Μεϊμάρης

• Lyric video: Magic de Spell

Όργανα - φωνές:

Τάσος Μεϊμάρης, λαούτο

Μητσο Φου, φωνή

Μιχάλης Σκαράκης, φωνή

Γιώργος Αρχοντάκης, μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα, φωνητικά

Δημήτρης Μποτής, πλήκτρα, φωνητικά

Μαρίνος Σοφίου, κιθάρα, φωνητικά

Θοδωρής Βλαχάκης, ντραμς

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.