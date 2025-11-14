Το Dnews σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ» του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη στον Σταυρό του Νότου.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το την παράσταση «ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ» του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus (Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος), την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου (στις 20:30).



Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 17.11.2025 και ώρα 12.00.

H παράσταση



Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει με νέα παράσταση στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου! Ο γνωστός σατιρικός επιστρέφει στο γνωστό λημέρι με τη γνωστή διάθεση, αλλά με άγνωστο κείμενο για ένα υπερθέαμα γέλιου, προβληματισμού και συγκίνησης.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου καλεσμένος θα είναι ο Βύρωνας Θεοδωρόπουλος.

Θα μοιραστούν: χαρτομάντηλα

Θα συγκαλυφθούν: σκάνδαλα και γενοκτονίες

Θα φορεθεί: μαντήλα

Θα φαγωθεί: σανός

Μια σατιρική παράσταση χωρίς αντικειμενικότητες. Ένας αιρετικός μονόλογος χωρίς χορηγούς. Μια καυστική επιθεώρηση χωρίς όρια. Μια σύμπραξη κωμικών ζωντανά στη σκηνή! Αυτοσχεδιασμοί, ιντεράξιο με το κοινό,

φάρσες, κομπίνες, ζαβολιές και τιμωρίες. Ένα Stand-Up Comedy Show με ζωντανή ορχήστρα.



Μια μουσικοσατιρική παράσταση λοξού πολιτικού λόγου & σατιρικού τραγουδιού.

Συμμετέχουν: Ο φραπές, ο Χασάπης, ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Μήτσος ο Πεταλούδας, ο Μάκης, ποιος Μάκης; και λοιποί δεξιοί λιμοκοντόροι.

Εμφανίζονται: γόνοι γνωστών πολιτικών τζακιών, αριστεροί κλεπταποδόχοι, κεντροαριστεροί τυχοδιώκτες, ακροδεξιοί απατεώνες, σκοταδιστές και λοιποί σουρεαλιστές.

Εξαφανίζονται: η αλήθεια, οι πολιτικές ευθύνες, η δικαιοσύνη, η τσίπα και κάμποσες επιδοτήσεις.

Επανεμφανίζεται: η ελπίδα

Η παράσταση προστατεύεται από το όργανο της τάξης: Μπαλούρδο.

Πληροφορίες



Τετάρτες 5 & 19 Νοεμβρίου,

3 & 17 Δεκεμβρίου

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή

Ώρα έναρξης: 20:30

Εισιτήρια: ticketservices.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:



Κείμενα – Στίχοι – Σκηνοθεσία: Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης

Μαζί του, «Δε Τσόλια Μπάντ» :

Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Παλαμάρης

Πλήκτρα: Αντώνης Παλαμάρης - Γιάννης Δημητριάδης

κιθάρες: Δημήτρης Στασινός – Αλέξανδρος Δερμάνης

μπάσο: Νίκος Τσιμπινός

τύμπανα: Τζίμης Στεργίου

Ηχοληψία: Γιώργος Κατσιάνος

Video: Χρήστος Καρτέρης

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος – Κική Παπαδοπούλου – Γιώργος Καπλανίδης

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς