Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις του, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στον Σταυρό του Νότου Club.

Παρέα με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσει τα τραγούδια της προσωπικής του δουλειάς με τίτλο «Τα Μαύρα», τραγούδια αγαπημένων του τραγουδοποιών καθώς και κάποια ακυκλοφόρητα.

Στο τραγούδι η Ηλιάνα Πασπάλα.

Μαζί του οι συνεργάτες του:

Θανάσης Αρχανιώτης - Τύμπανα

Σπύρος Βρυώνης - Ηλεκτρική κιθάρα

Διονύσης Μακρής - Ηλεκτρικό μπάσο

Δημήτρης Μπρέντας - Πνευστά

Χρήστος Ψαρομήλιγκος - Βιολί

Γιάννης Ταβουλάρης - ηχοληψία



Πληροφορίες



Ώρα Έναρξης: 22:30

Τιμή Εισόδου: 14€



Προπώληση εδώ