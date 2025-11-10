Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, με πολλούς καλεσμένους έκπληξη.

Ο Κωστής Μαραβέγιας μας καλεί όλους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ξανά στο Floyd live music venue για ένα μεγαλύτερο, πιο πολύχρωμο και ακόμα πιο γιορτινό πάρτι λίγο πριν τα Χριστούγεννα!

Μετά από την περσινή επιτυχία, το pre-Christmas party επιστρέφει με τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη να προσκαλεί ξανά στη μεγάλη σκηνή της Πειραιώς 117 πολλούς καλεσμένους έκπληξη!

Καλό θα είναι να έρθετε νωρίς, καθώς η βραδιά θα ξεκινήσει με live KARAOKE «μάχη» με ονόματα «φωτιά» και παρουσιάστρια την αγαπημένη σας YouΤuber, Zoe Pre.

Μαζί με την all star μπάντα του θα στήσουν εκ νέου ένα Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ μουσικής και φαντασίας, που κανείς δεν θα θέλει να χάσει!

Διάθεση εισιτηρίων:

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει άμεσα προς 15 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 17 ευρώ.

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com | Floyd.gr

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/