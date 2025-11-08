Οι προτάσεις μας για δωρεάν έξοδο το Σαββατοκύριακο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

To δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου μας βάζει σε ρυθμούς Μαραθωνίου. O 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 76.000 δρομέων σε όλες τις αποστάσεις.



Μικροί και μεγάλοι θα βρεθούν κατά μήκος της ιστορικής διαδρομής για να χειροκροτήσουν και να εμψυχώσουν τους δρομείς από όλες τις γωνιές του κόσμου, θα περάσουν μια βόλτα από το ΚΠΙΣΝ για να θαυμάσουν από κοντά και εντελώς δωρεάν το Κύπελλο Μπρεάλ που απονεμήθηκε στον Σπύρο Λούη και θα επισκεφθούν την έκθεση «Μαραθωνοδρόμοι - Μαραθώνια Διαδρομή» του Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου.

Σύντομες ξεναγήσεις στο Κύπελλο Μπρεάλ του Σπύρου Λούη, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Κύπελλο Μπρεάλ, το ιστορικό έπαθλο που απονεμήθηκε στον Σπύρο Λούη για τη νίκη του στον Μαραθώνιο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896, εκτίθεται µόνιµα στο ΚΠΙΣΝ, μετά την αγορά του από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το 2012 σε διεθνή δημοπρασία του οίκου Christie’s. Η ανανεωμένη παρουσίαση του Κυπέλλου στον Εκθεσιακό Χώρο του ΚΠΙΣΝ αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά μέσα με στόχο να ξεδιπλώσει την πλούσια ιστορία του, προσφέροντας μια διαδραστική εμπειρία για όλους τους επισκέπτες.



Η ξενάγηση αναδεικνύει τον πρώτο Μαραθώνιο Δρόμο και την ιστορία του Κυπέλλου, προσφέροντας μια νέα διάσταση στο ιστορικό κειμήλιο και ένα «ταξίδι» από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι σήμερα.



Ξεναγήσεις έως και την Κυριακή 09 Νοεμβρίου, 11:00 – 13:00 και 16:00 – 19:00. Ελεύθερη είσοδος με δήλωση συμμετοχής στην Κεντρική Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται σε slots των 30’ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου έκθεση «Μαραθωνοδρόμοι - Μαραθώνια Διαδρομή», Διεθνές Μαραθώνιο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών ΔΙ.ΜΑ.Κ.Ε.Τ





Μια Έκθεση Ζωγραφικής που τιμά τους Μαραθωνοδρόμους και τον Μαραθώνα. Ο ζωγράφος Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου εμπνεύστηκε και υλοποίησε στην ιστορική περιοχή του Μαραθώνα (στην οποία ζει και εργάζεται) μια σειρά έργων με τη θεματολογία να εστιάζει στη ζωγραφική απόδοση των Μαραθωνοδρόμων τόσο της αρχαίας όσο και της σύγχρονης εποχής, καθώς και σε τοπία που συνδέονται με την ιστορική διαδρομή του Μαραθωνίου. Η Έκθεση αυτή εντάχθηκε στον Μήνα Μαραθωνίου Δρόμου 2025.

Σάββατο 11 π.μ.- 6 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.





Προβολή ταινίας για τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή τιμά τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Εκατό χρόνια από τη γέννησή του και με αφορμή την ανακήρυξη του 2025 ως Έτους Μίκη Θεοδωράκη, το Eteron διοργανώνει την προβολή δύο αυτοβιογραφικών ταινιών σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κατωμερή.

Οι ταινίες, σε μορφή δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ, αφηγούνται τη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη, στηριγμένες στην ίδια του τη διήγηση. Μέσα από τον χειμαρρώδη λόγο του Μίκη Θεοδωράκη ταξιδεύουμε στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας.



Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη την Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 17:00 (Ώρα προσέλευσης 16:30) θα προβλήθεί η ταινία «Μίκης Θεοδωράκης - Το Χρώμα Της Ελευθερίας - Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του Συνθέτη 1925-1950» (115’).



Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Αίθουσα Α’ με ελεύθερη είσοδο.

Craft & Create Market – Fall Edition στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου, το Meet my Shop φέρνει ξανά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης το Craft & Create Market με φθινοπωρινή διάθεση.

Μοναδικοί δημιουργοί παρουσιάζουν υπέροχες χειροποίητες δημιουργίες: κεριά, κοσμήματα, ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ, προϊόντα μελιού και πολλές ακόμη όμορφες ιδέες γεμάτες αγάπη και μεράκι.

Παρασκευή 7 έως Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ώρες λειτουργίας 12:00 – 21:00. Αίθριο. Είσοδος Ελεύθερη.