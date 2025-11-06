Στο ρόλο του Δράκουλα ο Αντώνης Μυριαγκός.

Η πολυαναμενόμενη παράσταση Dracula, βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Bram Stoker άνοιξε την αυλαία της στο Θέατρο Πόρτα, με μια πολύ επιτυχημένη πρώτη εβδομάδα παραστάσεων.

Στη νέα, σκοτεινή και υπαρξιακή ανάγνωση, σε διασκευή και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, ο θρυλικός Κόμης - μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας - επανεμφανίζεται επί σκηνής, όχι ως ένα κλασικό σύμβολο τρόμου, αλλά ως σύγχρονος μύθος, καθρέφτης της εποχής μας και των παθών της.





Η παράσταση επιχειρεί να επανασυνδέσει το μύθο με τη ρίζα του: την επιθυμία. Όχι απλά ως ρομαντική προβολή, αλλά ως δύναμη ανελέητη, εθιστική, μεταμορφωτική. Ο Θάνος Παπακωνσταντίνου, με σταθερό ενδιαφέρον για έργα που διερευνούν την ταυτότητα, τον ερωτισμό, το θάνατο και το όνειρο, μετατρέπει τον Δράκουλα σε μια φασματική μορφή: οδηγό, εραστή, δαίμονα, ηθοποιό. Στον πυρήνα της ανάγνωσης κυριαρχεί, η έννοια της εξάντλησης - σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής - ως απόρροια μιας διαρκούς κατασκευής και κατανάλωσης επιθυμιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης





Η σκηνική πρόταση συνδυάζει την ποιητικότητα με την ωμότητα, το οικείο με το ανοίκειο, και επιλέγει τον καθρέφτη ως βασική της μεταφορά: μια πύλη ανάμεσα σε δύο κόσμους, δύο πραγματικότητες, δύο όψεις ζωής.





Ο μύθος του Δράκουλα ζωντανεύει επί σκηνής από μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών. Ο Αντώνης Μυριαγκός ενσαρκώνει τον εμβληματικό Κόμη. Η Άντζελα Μπρούσκου αναλαμβάνει το ρόλο του Δρ. Βαν Χέλσινγκ και ο Αργύρης Πανταζάρας το ρόλο του Τζόναθαν Χάρκερ. Ο Δημήτρης Δρόσος υποδύεται τον Ρένφηλντ. Η Σίσσυ Τουμάση αναλαμβάνει το ρόλο της Μίνας και η Μαργαρίτα Αλεξιάδη το ρόλο της Λούσι. Τον σκηνικό κόσμο του Δράκουλα συμπληρώνουν τα Παιδιά της Νύχτας, οι Θοδωρής Βράχας, Βασίλης Μπούτσικος και Δημήτρης Ψύλλος.





Το όραμα του Θάνου Παπακωνσταντίνου πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων καλλιτεχνικών συνεργατών: τη δραματουργική επεξεργασία υπογράφει η Ελένη Μολέσκη, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Νίκη Ψυχογιού, την κίνηση η Μαριάννα Καβαλλιεράτου, τον σχεδιασμό φωτισμών η Μαριέττα Παυλάκη και τη μουσική σύνθεση ο Άντης Σκορδής. Τη σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια του προωθητικού υλικού συνυπογράφουν – μαζί με τον σκηνοθέτη - ο Adam Csoka Keller και η Evelyn Benčičová - με τον πρώτο να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του trailer και τη δεύτερη να αποτυπώνει φωτογραφικά τον κόσμο της παράστασης.

Σημείωμα του Θάνου Παπακωνσταντίνου



Λένε ότι κάπου μακρυά βρίσκεται ένα δύσβατο κάστρο. Πολλοί το έχουν ακουστά, λίγοι έχουν καταφέρει να φτάσουν ως εκεί. Ο μύθος λέει ότι όσο πλησιάζεις κοντά του παράξενα πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν: ακούς, βλέπεις, μυρίζεις, νιώθεις διαφορετικά.





Λένε ότι ξυπνάνε από κάπου βαθιά μέσα σου όνειρα, επιθυμίες και ορέξεις που δε φανταζόσουν ποτέ ότι είχες.





Λένε ότι το αίσθημα που νιώθεις είναι τόσο δυνατό που δε θέλεις να σε αφήσει ποτέ.





Λένε ότι αυτό που νιώθεις τότε είναι τόσο εθιστικό που μόλις το δοκιμάσεις, θέλεις όλο και περισσότερο.





Λένε πως αυτό που νιώθεις εκεί μέσα δε μπορεί να συγκριθεί με καμία από τις ηδονές στις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση.





Κάποιοι το λένε δάγκωμα, κάποιοι δηλητήριο, κάποιοι ελιξίριο, κάποιοι μανία, κάποιοι πανούκλα, κάποιοι παραίσθηση, κάποιοι θάνατο, κάποιοι ξύπνημα σε έναν άλλο κόσμο.





Στην είσοδο του κάστρου υπάρχει ένας καθρέφτης. Στη μια πλευρά είναι ο κόσμος που γνωρίζουμε. Στην άλλη ο κόσμος της επιθυμίας. Ο καθρέφτης είναι η πύλη, η πόρτα, το πέρασμα.





Υπάρχει και ένας οδηγός που κατευθύνει το ταξίδι αυτό. Αλλάζει μορφές. Παρουσιάζεται σαν εραστής, σαν δαίμονας, σαν ιππότης, σαν νυκτόβιο ζώο ή ακόμα και σαν ηθοποιός.





Το κάλεσμα του είναι σαν το τραγούδι της σειρήνας - δε μπορείς να του αντισταθείς. Όποιος τον ακούει του παραδίνεται ολοκληρωτικά με την ψυχή και το σώμα του. Πάντα και για πάντα.



Αυτό που ζητάει για αντάλλαγμα είναι ένα μόνο: το αίμα σου.





«Καλώς ήρθατε στο κάστρο μου! Περάστε ελεύθερα και φύγετε με το καλό κι αφήστε μου κάτι από την ευτυχία σας!»

— Μπραμ Στόκερ, «Δράκουλας»



Η ιστορία του Δράκουλα δεν είναι παραμύθι του 19ου αιώνα. Είναι η ιστορία του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Ενός κόσμου που, με πρόσχημα το κυνήγι της επιθυμίας, μας βυθίζει από όνειρο σε όνειρο, από καθρέφτη σε καθρέφτη, από εικόνα σε εικόνα, από πληροφορία σε πληροφορία. Έναν κόσμο που όταν πια μας έχει κατακλύσει το σκοτάδι, μας αφαιρεί ακόμα και την τελευταία υποψία φωτός.



Η παράσταση είναι μια επίσκεψη στον πύργο του Δράκουλα: οκτώ πρόσωπα δέχονται το κάλεσμά του και περνάνε στην άλλη πλευρά του καθρέφτη: έρχονται αντιμέτωπα με τις κρυφές επιθυμίες τους και εγκλωβίζονται στα δωμάτια του πύργου του. Οδηγός και γητευτής τους ο ίδιος ο Κόμης, θέτει σε λειτουργία μια δαιμόνια μηχανή επί σκηνής και τους καλεί να χορέψουν μαζί του, μέχρι τελικής πτώσεως.

{https://youtu.be/RCEwfNB9UM8?si=id48XBAuRBZTmP15}

ΔΙΑΝΟΜΗ



Κόμης: Αντώνης Μυριαγκός

Δρ. Βαν Χέλσινγκ: Άντζελα Μπρούσκου

Τζόναθαν Χάρκερ: Αργύρης Πανταζάρας

Ρένφηλντ: Δημήτρης Δρόσος

Μίνα: Σίσσυ Τουμάση

Λούσι: Μαργαρίτα Αλεξιάδη

Τα παιδιά της Νύχτας: Θοδωρής Βράχας, Βασίλης Μπούτσικος, Δημήτρης Ψύλλος



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Διασκευή - Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου

Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Μολέσκη

Σκηνικά - Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Πρωτότυπη μουσική: Άντης Σκορδής

Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαριέττα Παυλάκη

Βοηθός Σκηνοθέτης, Sound Design: Φάνης Σακελλαρίου

Βοηθοί Σκηνογράφου - Ενδυματολόγου: Ζωή Κελέση, Πάρης Παρασκευόπουλος

Trailers: Adam Csoka Keller

Photos: Evelyn Benčičová

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Αγγελική Τρικόγια

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου

Social Media: POP Communications – Κάλλη Μαυρογένη

Παραγωγή: Prime Entertainment



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ



Τετάρτη & Κυριακή στις 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



στο more.com

τηλεφωνικά στα 211 800 51 41 & 210 7711333

και στα ταμεία του θεάτρου