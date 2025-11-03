Η υπαναχώρηση του Baldoni είναι η τελευταία ανατροπή στη νομική ιστορία του «It Ends with Us», η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο όταν η Blake Lively τον μήνυσε για ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό και μια εκστρατεία δυσφήμισης, κατηγορείς που ο ίδιος αρνήθηκε.

Τέλος στην υπόθεση της αγωγής του Justin Baldoni για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της Blake Lively.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Lewis Liman, υπέγραψε νέα εντολή, στην οποία αναφέρεται ότι ο 41χρονος Baldoni και οι συνενάγοντες του από τα Wayfarer Studios δεν είχαν καταθέσει περαιτέρω τροποποιημένη αγωγή, αφού το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεσή τους τον Ιούνιο. Έτσι η αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων έλαβε τέλος.

Ο δικαστής δήλωσε επίσης ότι επικοινώνησε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις 17 Οκτωβρίου για να τα προειδοποιήσει ότι θα εκδώσει τελεσίδικη απόφαση για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Σύμφωνα με έγγραφο που ειπκαλείται το People, η 38χρονη Blake Lively ήταν η μόνη που απάντησε, ζητώντας από τον δικαστή να ανακοινώσει την τελεσίδικη απόφαση.

Η υπαναχώρηση του Baldoni είναι η τελευταία ανατροπή στη νομική ιστορία του «It Ends with Us», η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο όταν η Blake Lively τον μήνυσε για ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό και μια εκστρατεία δυσφήμισης, κατηγορείς που ο ίδιος αρνήθηκε. Η αρχική αγωγή της Lively βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως έχει αναφέρει προηγουμένως το People, η ανταγωγή του Baldoni ύψους 400 εκατ. δολαρίων εναντίον της Lively, συζύγου του Ryan Reynolds και του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων τους - η οποία ισχυριζόταν εκβίαση και δυσφήμιση - είχε απορριφθεί από τον δικαστή στις 9 Ιουνίου, καθώς και η αγωγή του ύψους 250 εκατ. δολαρίων εναντίον των New York Times.

Η Lively κοινοποίησε στη συνέχεια μια ανάρτηση στα Instagram Stories της, στην οποία μίλησε ανοιχτά για τον «πόνο» που της είχε προκαλέσει η ανταγωγή του Baldoni.

«Όπως τόσοι άλλοι, έχω νιώσει τον πόνο μιας αγωγής για αντίποινα», έγραψε η Lively στην ανάρτηση της 9ης Ιουνίου. Η ηθοποιός πρόσθεσε τότε ότι ήταν πλέον «πιο αποφασισμένη από ποτέ να συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε γυναίκας να έχει φωνή για την προστασία του εαυτού της, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της ακεραιότητάς της, της αξιοπρέπειάς της και της ιστορίας της».

Οι δικηγόροι της χαιρέτισαν επίσης την απόφαση ως «ολική νίκη και πλήρη δικαίωση» για την ηθοποιό. Στη δήλωσή τους μετά την είδηση της δικαστικής απόφασης, οι δικηγόροι της Lively, Esra Hudson και Mike Gottlieb, σημείωσαν πως «όπως έχουμε πει από την πρώτη μέρα, αυτή η αγωγή «400 εκατομμυρίων δολαρίων» ήταν μια απάτη και το δικαστήριο την εξέτασε πλήρως».

Τότε ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, δήλωσε στο People ότι η «προβλέψιμη δήλωση νίκης» της Lively και της ομάδας της ήταν «ψευδής. Αυτή η υπόθεση αφορά ψευδείς κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα και μια ανύπαρκτη εκστρατεία δυσφήμισης, την οποία η ίδια η ομάδα της κας Lively περιγράφει βολικά ως «μη ανιχνεύσιμη» επειδή δεν μπορούν να αποδείξουν τι δεν συνέβη ποτέ».

Επικαλούμενος έναν νόμο της Καλιφόρνια που ψηφίστηκε μετά το κίνημα #MeToo, ο δικαστής Liman αποφάσισε τον Ιούνιο ότι οι ισχυρισμοί της Lively για σεξουαλική παρενόχληση προστατεύονταν νομικά και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για αγωγή δυσφήμισης. Η δίκη έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026.

Με πληροφορίες του People