Ο Θέμης Μουμουλίδης επανέρχεται για δεύτερη χρονιά στο σκηνικό πορτρέτο της Στέλλας Χασκίλ. Ξαναδουλεύει το κείμενο και το μουσικό υλικό της παράστασης και επιμένει να «φωτίζει» στιγμές της συγκλονιστικής ιστορίας της μεγαλύτερης λαϊκής φωνής του μεταπολέμου.



Στο ανανεωμένο σκηνικό πορτρέτο, μέσα από την περιπετειώδη ζωή της Χασκίλ, μας αποκαλύπτονται η εποχή, τα τραγούδια, οι μεγάλοι μεταπολεμικοί δημιουργοί, της πιο σκοτεινής και σκληρής εποχής του 20ού αιώνα. Μιας εποχής που οι περιπέτειες ενός λαού συνδέονται άρρηκτα με το ανεπανάληπτο ταξίδι του λαϊκού μας τραγουδιού.

Η παράσταση παρουσιάζεται στην ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ του Από Μηχανής Θεάτρου. Η πρεμιέρα θα δοθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21.00.

Η παράσταση συγκίνησε και απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από κοινό και κριτική, με την εξαιρετική ηθοποιό και ερμηνεύτρια Μαριάννα Πολυχρονίδη να καταθέτει μια καθηλωτική ερμηνεία που ξεχώρισε. Μαζί της στη σκηνή ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξηντάρης, δυο σπουδαίοι ερμηνευτές και γνώστες του λαϊκού τραγουδιού.





Η Στέλλα Χασκίλ υπήρξε μια από τις σημαντικότερες λαϊκές φωνές του πρώτου μισού του αιώνα που πέρασε. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, ένα χρόνο μετά τη μεγάλη φωτιά του 1917, η Χασκίλ σημάδεψε με τις σπουδαίες ερμηνείες της, μεγάλες επιτυχίες του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Χιώτη, του Τούντα και πολλών άλλων. Εβραϊκής καταγωγής, έζησε το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Πέθανε πρόωρα στα 36 της χρόνια, το 1954, τότε που ξημέρωνε η εποχή των μεγάλων αστεριών του λαϊκού πάλκου.

Το έργο, παρακολουθεί τις μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις, στην Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη Γενοκτονία των Ποντίων, καταφτάνουν χιλιάδες πρόσφυγες, δημιουργώντας μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου το τραγούδι δημιουργείται και υπάρχει ως στήριγμα και η διέξοδος των απλών λαϊκών ανθρώπων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

με τη συνεργασία της ΕΦΗΣ ΜΑΧΙΜΑΡΗ

Σκηνικός χώρος | ΜΙΚΑΕΛΑ ΛΙΑΚΑΤΑ

Κοστούμια | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΜΑ

Πρωτότυπη Μουσική | ΛΙΝΑ ΖΑΧΑΡΗ

Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Βοηθός σκηνοθέτη | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ

Επικοινωνία | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ

Φωτογραφίες | ΕΛΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΝΛΗ

Οργάνωση παραγωγής | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Παραγωγή | 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Το ρόλο της Στέλλας Χασκίλ ερμηνεύει

η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ

Μαζί της οι μουσικοί ΑΝΤΩΝΗΣ και ΘΟΔΩΡΗΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ | ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο | Τηλ. 210 5223097

Παραστάσεις: Σάββατο 21:00 | Κυριακή 18:00

Διάρκεια: 75’

Τιμές εισιτηρίων: 18 € κανονικό

15 € φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ, 65+

Early bird 10 € [για περιορισμένο αριθμό θέσεων μέχρι 12 Νοεμβρίου]

Προπώληση: more.com

Και στο ταμείο του θεάτρου