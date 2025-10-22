«Ετσι κι αλλιώς, στο τέλος όλοι θα σε κρίνουν όχι απ’ αυτά που ξέρεις αλλά απ’ αυτά που μπόρεσες».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο «Νιόνιος» όλων μας, ο σπουδαίος τραγουδοποιός που έχει σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή με τα τραγούδια του, πέρασε στην αιωνιότητα το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025.



Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση για τον θάνατό του, σύσσωμος ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος με οδύνη και συγκίνηση αποχαιρετά τον τραγουδοποιό που, μέσα από έργο του, θα μείνει για πάντα εδώ και θα αγαπηθεί και από τις επόμενες γενιές που θα «συναντηθούν» μουσικά μαζί του.

Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι και το μήνυμα του Οδυσσέα Ιωάννου στα social media. Σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ανάρτηση που έκανε και η οποία εκφράζει μεγάλη μερίδα του κόσμου, σημειώνει:

«Στο βιβλίο του λέει σε κάποιο σημείο "Ετσι κι αλλιώς, στο τέλος όλοι θα σε κρίνουν όχι απ’ αυτά που ξέρεις αλλά απ’ αυτά που μπόρεσες”. Μπόρεσε το άπιαστο.



Λέω στις κόρες μου, δεν θα σας πιέσω τι να κάνετε στη ζωή σας, είναι δικός σας ο δρόμος, εγώ θέλω δύο χάρες να κάνετε στους εαυτούς σας. Να μάθετε να μιλάτε και να γράφετε σωστά την γλώσσα σας και να ακούσετε τα τραγούδια δέκα ανθρώπων για να μάθετε πώς να αισθάνεστε στην γλώσσα σας. Ένας από αυτούς είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος».

«Ὅ,τι ἔγραψα εἶναι ἕνα τραύλισμα νομίζω. Αὐτό εἶναι γιά μένα ἡ μουσική: τό θεῖο τραγούδι πού ἕνα ἀδέξιο παιδί τό λέει κομπιάζοντας, ἔχοντας στήν καρδιά τήν ἀκατόρθωτη μελωδία μιᾶς λαχτάρας γιά τελειότητα ἀπό ἕνα πλάσμα πού δέν τήν ἔχει», αναφέρει ο Διονύσης Σαββόπουλος στην πρόσφατη αυτοβιογραφία του.



Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη το Σάββατο, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.