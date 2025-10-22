Η συνέχεια της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού» θα χωριστεί σε δύο μέρη και θα κυκλοφορήσει το 2027.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει με το σίκουελ της ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού». Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2004, με τίτλο «The Resurrection of the Christ» θα έχει πρωταγωνιστή τον Φινλανδό Jaakko Ohtonen (The Last Kingdom), ο οποίος αντικαθστά τον αρχικό πρωταγωνιστή Τζιμ Καβίζελ.

Τώρα μαθαίνουμε, ότι το επικό κινηματογραφικό εγχείρημα του Μελ Γκίμπσον αναμένεται να είναι το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα διατεθεί στην επικείμενη American Film Market (AFM).

Σύμφωνα με το Deadline, ο προϋπολογισμός της ταινίας εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια — ένα εξαιρετικά σπάνιο ποσό για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά.

Το κινηματογραφικό πρότζεκτ το οποίο αυτή τη στιγμή γυρίζεται στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027 και θα χωριστεί σε δύο μέρη.



Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο, 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου για τους καθολικούς.



Σύμφωνα με τον ίδιο τον Γκίμπσον, η πλοκή θα είναι μια «σουρεαλιστική, οξυδερκής διαδρομή» που θα εξερευνήσει όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και την κάθοδο στην Κόλαση και την πτώση των Αγγέλων.

Σύμφωνα με πηγές του Deadline, θα περιλαμβάνει εκτεταμένες σκηνές μάχης μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, καθώς και συγκρούσεις των δυνάμεων του «καλού και του κακού» και σε άλλα βασίλεια κάτι που πιθανώς εξηγεί εν μέρει τον μεγάλο προϋπολογισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γκίμπσον υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Το κάστ συμπληρώνουν: Η Κουβανή Mariela Garriga ως Μαρία Μαγδαληνή, η πολωνικής καταγωγής Kasia Smutniak στο ρόλο της Παναγίας, ο Pier Luigi Pasino στο ρόλο του Πέτρου, ο Riccardo Scamarcio ως Πόντιος Πιλάτος και ο Rupert Everett σε ένα άγνωστο ρόλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία του 2004 που εστιάζει στις τελευταίες 12 ώρες πριν την σταύρωση του Ιησού, απέφερε συνολικές εισπράξεις 612 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις $30 εκατομμυρίων. Επίσης το «The Passion of the Christ», απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις κατηγορίες: Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.