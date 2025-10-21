Στις 8 Δεκεμβρίου 2025 συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη δολοφονία του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη. μ

Ο άνδρας που δολοφόνησε τον Τζον Λένον έδωσε μια -ανατριχιαστική- εξήγηση για τον λόγο που σκότωσε τον σταρ των Beatles πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Ήταν στις 8 Δεκεμβρίου 1980, όταν ο τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος από το Λίβερπουλ δέχτηκε πισώπλατα τέσσερις πυροβολισμούς από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν καθώς επέστρεφε στο σπίτι από μια ηχογράφηση στο στούντιο με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο. Ο Τσάπμαν είχε προσεγγίσει τον Λένον νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά την αναχώρησή του από το σπίτι του, αποσπώντας μάλιστα ένα αυτόγραφό του.



Ο Λένον, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, ξεψύχησε στα σκαλιά έξω από το διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, σοκάροντας ολόκληρο τον πλανήτη. Σύμφωνα με τη νεκροψία, οι μισές σφαίρες διαπέρασαν το αριστερό μέρος του σώματός του στο ύψος του στήθους, ενώ οι υπόλοιπες τον τραυμάτισαν κοντά στον αριστερό ώμο. Όλες προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία, ενώ η μοιραία σφαίρα διαπέρασε την αορτή του.

Σύμφωνα με τις αναφορές των μαρτύρων και των αστυνομικών αρχών, μετά τη δολοφονία, ο Τσάπμαν παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Εκτός από το όπλο του εγκλήματος, στην κατοχή του υπήρχαν ένα αντίτυπο του δίσκου Double Fantasy, στο εξώφυλλο του οποίου είχε υπογράψει νωρίτερα αυτόγραφο ο Λένον, ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος Ο φύλακας στη σίκαλη (The Catcher in the Rye), καθώς και κασέτες με τραγούδια των Beatles. Ο Λένον οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Ρούζβελτ, όπου με την άφιξή του επισημοποιήθηκε ο θάνατός του από υποογκαιμικό σοκ, που προκλήθηκε λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος. Δύο ημέρες αργότερα, η σορός του αποτεφρώθηκε στο κοιμητήριο του Φέρνκλιφ, στη Νέα Υόρκη.



*credits: AP

«Τον σκότωσα για να γίνω διάσημος»

Καθώς πλησιάζουμε στην 45η επέτειο της δολοφονίας του πρώην «Σκαθαριού», ο Τσάπμαν αποκάλυψε σε μια επιτροπή αναστολής αποφυλάκισης τον λόγο που αποφάσισε να δολοφονήσει τον σταρ των Beatles.

Μιλώντας μέσα από τις φυλακές τον Αύγουστο, σε ένα απομαγνητοφωνημένο αντίγραφο συνέντευξης που εξασφάλισε η New York Post, ο 70χρονος -σήμερα- Τσάπμαν είπε: «Αυτό ήταν για μένα και μόνο για μένα, δυστυχώς, και είχε να κάνει αποκλειστικά με τη δημοτικότητά του. Το έγκλημά μου ήταν εντελώς εγωιστικό».

Ο Τσάπμαν ρωτήθηκε από μέλος της επιτροπής των φυλακών γιατί ήθελε να δολοφονήσει τον Λένον. «Για να γίνω διάσημος, για να γίνω κάτι που δεν ήμουν. Και μετά απλά συνειδητοποίησα, ε, υπάρχει ένας στόχος εδώ. Δεν χρειάζεται να πεθάνω και μπορώ να γίνω κάποιος. Είχα πέσει τόσο χαμηλά», παραδέχεται με κυνισμό.



Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ακροάσεων για το αίτημα αποφυλάκισής του είχε περιγράψει το πώς είχε σχεδιάσει να δολοφονήσει τον Λένον δύο μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1980.

Ο εκτελεστής παραμόνευε έξω από το ιστορικό κτήριο Dakota όπου έμενε ο Λένον, περιμένοντας τον μουσικό, αλλά εκείνος δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Επέστρεψε στις 8 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς, οπότε και πυροβόλησε θανάσιμα τον Λένον τέσσερις φορές στην πλάτη.

Ο Τσάπμαν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ταυτιζόταν με τον Χόλντεν Κόλφιλντ, τον βασικό χαρακτήρα από το μυθιστόρημα του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, «Ο Φύλακας στη Σίκαλη» - το οποίο αποφάσισε να αρχίσει να διαβάζει αμέσως αφότου σκότωσε τον Λένον.

Με τα χρόνια, ο Τσάπμαν έχει εκφράσει τη μετάνοιά του για τη δολοφονία.

{https://youtu.be/YkgkThdzX-8?si=D6Hso7pZVxeRs7Uq}

Μιλώντας για τον Λένον, είπε: «Ήταν ένας άνθρωπος. Όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά από τους φίλους και θαυμαστές, ζητώ συγγνώμη για την καταστροφή που σας προκάλεσα, για την αγωνία που πρέπει να πέρασαν. Δεν το σκέφτηκα αυτό τη στιγμή της δολοφονίας, δεν με ένοιαζε. Δεν έχω κανένα απολύτως ενδιαφέρον να γίνω διάσημος. Δεν θέλω να είμαι πια διάσημος, τελεία και παύλα».

Πρόσφατα του αρνήθηκαν την αναστολή της ποινής για 14η φορά, αφού είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 20 ετών έως ισόβια πίσω στη δεκαετία του 1980.

Σημειώνεται ότι δεν θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους ξανά πριν από το 2027, αφού η επιτροπή έκρινε ότι ο Τσάπμαν δεν έδειξε «γνήσια μετάνοια ή ουσιαστική ενσυναίσθηση» για τα θύματα του φρικτού του εγκλήματος.

Ο Λένον άφησε πίσω του τη σύζυγό του Γιόκο Όνο, τον γιο τους Σον και τον μεγαλύτερο γιο του Τζούλιαν, τον οποίο απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο Σίνθια.