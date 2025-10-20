Το A House of Dynamite με τους Ίντρις Έλμπα και Ρεμπέκα Φέργκιουσον, που έρχεται στο Netflix στις 24/10, είναι η ταινία που όλοι θέλουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φαν του είδους, παρουσιάζει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο Το Τέρας της Φλωρεντίας, που θα είναι διαθέσιμη από τις 22/10. Τις δεκαετίες του '70 και '80, ένας κατά συρροή δολοφόνος σκότωσε οκτώ ζευγάρια πέριξ της Φλωρεντίας. Η σειρά εξετάζει τις αστυνομικές έρευνες σε βάθος δεκαετιών.
Επίσης, το εμβληματικό Άρωμα Γυναίκας (από τις 20/10) με την οσκαρική ερμηνεία του αξεπέραστου Αλ Πατσίνο, είναι μία από τις ταινίες που δεν θα κουραστούμε ποτέ να παρακολουθούμε.
Σειρές του Netflix
Το Τέρας της Φλωρεντίας (The Monster of Florence)
Κυκλοφορεί 22/10
Ένας κατά συρροή δολοφόνος κυνηγά ζευγάρια και σκορπά τρόμο στην Ιταλία, ενώ οι αρχές ερευνούν μια υπόθεση του 1968 που ίσως βοηθήσει να βρουν το Τέρας της Φλωρεντίας.
{https://youtu.be/jY5je8XJWTo?si=bNYyA98QK7P8NoWK}
Κανείς Δεν το Θέλει: Σεζόν 2 (Nobody Wants This: Season 2)
Κυκλοφορεί 23/10
Το θυελλώδες ειδύλλιο της Τζοάν και του Νόα συναντά εμπόδια όταν έρχονται αντιμέτωποι με οικογενειακά δράματα, επαγγελματικές δυσκολίες και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
{https://youtu.be/B66w_P39wi0?si=dly-UPBShGGiZY67}
Tαινίες του Netflix
Το Ελιξίριο (The Elixir)
Κυκλοφορεί 23/10
Ένα ελιξίριο ξυπνάει τους νεκρούς σε ένα χωριό. Μια δυσλειτουργική οικογένεια πρέπει να ενωθεί και να παλέψει για την επιβίωση καθώς όλα γύρω καταρρέουν.
{https://youtu.be/XL48F7LGoig?si=527omhIWAjn1ebS8}
A House of Dynamite
Κυκλοφορεί 24/10
Όταν ένας πύραυλος αγνώστου ταυτότητας εκτοξεύεται με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινά ένας αγώνας για να βρεθεί ο υπεύθυνος και να του δοθεί απάντηση.
{https://youtu.be/_wpw2QHJNco?si=LPM0uAlm_OmgHvWI}
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Mob War: Φιλαδέλφεια Εναντίον Μαφίας (Mob War: Philadelphia vs. The Mafia)
Κυκλοφορεί 22/10
Ένας άγριος πόλεμος ανάμεσα στον Τζον Στάνφα και τον Τζόι Μερλίνο βυθίζει τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του '90 στο χάος, σε αυτήν τη σειρά βασισμένη σε αληθινά εγκλήματα.
{https://youtu.be/losLAzU9YCk?si=4RW07bvTaGz5tTsJ}
Μην χάσετε επίσης
20/10/2025
Άρωμα Γυναίκας Scent of a Woman
24/10/2025
Tenet
Wonder Woman 1984