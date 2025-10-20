Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 20-26 Οκωβρίου.

Το A House of Dynamite με τους Ίντρις Έλμπα και Ρεμπέκα Φέργκιουσον, που έρχεται στο Netflix στις 24/10, είναι η ταινία που όλοι θέλουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φαν του είδους, παρουσιάζει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο Το Τέρας της Φλωρεντίας, που θα είναι διαθέσιμη από τις 22/10. Τις δεκαετίες του '70 και '80, ένας κατά συρροή δολοφόνος σκότωσε οκτώ ζευγάρια πέριξ της Φλωρεντίας. Η σειρά εξετάζει τις αστυνομικές έρευνες σε βάθος δεκαετιών.



Επίσης, το εμβληματικό Άρωμα Γυναίκας (από τις 20/10) με την οσκαρική ερμηνεία του αξεπέραστου Αλ Πατσίνο, είναι μία από τις ταινίες που δεν θα κουραστούμε ποτέ να παρακολουθούμε.





Σειρές του Netflix

Το Τέρας της Φλωρεντίας (The Monster of Florence)

Κυκλοφορεί 22/10



Ένας κατά συρροή δολοφόνος κυνηγά ζευγάρια και σκορπά τρόμο στην Ιταλία, ενώ οι αρχές ερευνούν μια υπόθεση του 1968 που ίσως βοηθήσει να βρουν το Τέρας της Φλωρεντίας.



Κανείς Δεν το Θέλει: Σεζόν 2 (Nobody Wants This: Season 2)

Κυκλοφορεί 23/10



Το θυελλώδες ειδύλλιο της Τζοάν και του Νόα συναντά εμπόδια όταν έρχονται αντιμέτωποι με οικογενειακά δράματα, επαγγελματικές δυσκολίες και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.



Tαινίες του Netflix

Το Ελιξίριο (The Elixir)

Κυκλοφορεί 23/10



Ένα ελιξίριο ξυπνάει τους νεκρούς σε ένα χωριό. Μια δυσλειτουργική οικογένεια πρέπει να ενωθεί και να παλέψει για την επιβίωση καθώς όλα γύρω καταρρέουν.



A House of Dynamite

Κυκλοφορεί 24/10



Όταν ένας πύραυλος αγνώστου ταυτότητας εκτοξεύεται με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινά ένας αγώνας για να βρεθεί ο υπεύθυνος και να του δοθεί απάντηση.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

Mob War: Φιλαδέλφεια Εναντίον Μαφίας (Mob War: Philadelphia vs. The Mafia)

Κυκλοφορεί 22/10



Ένας άγριος πόλεμος ανάμεσα στον Τζον Στάνφα και τον Τζόι Μερλίνο βυθίζει τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του '90 στο χάος, σε αυτήν τη σειρά βασισμένη σε αληθινά εγκλήματα.



Μην χάσετε επίσης

20/10/2025



Άρωμα Γυναίκας Scent of a Woman

24/10/2025



Tenet

Wonder Woman 1984