Το τραγούδι της Ευρυδίκης κυκλοφορεί σήμερα 9 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων του πατέρα της.

Η Ευρυδίκη κυκλοφορεί ένα καινούριο τραγούδι που δεν αφορά μόνο την προσωπική ιστορία της, αλλά αγγίζει κάθε παιδί που κουβαλά στην καρδιά του τον δικό του «μπαμπά».

«Ήθελα πάντα να σου χαρίσω ένα τραγούδι. Να είναι το δικό σου τραγούδι. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων σου, στο αφιερώνω με όλη μου την αγάπη, μπαμπά…», σημειώνει η τραγουδίστρια για το νέο της κομμάτι.

Με αυτά τα λόγια, η Ευρυδίκη μας συστήνει το πιο προσωπικό της τραγούδι, «Άκου μπαμπά, άκου πατέρα». Ένα τραγούδι-εξομολόγηση, αφιερωμένο στον πατέρα της που «έφυγε» από τη ζωή στις 11 Μαρτίου 2025.



Γραμμένο από τον Πόλυ Κυριάκου (στίχοι) και τον Σταύρο Σιόλα (μουσική), το τραγούδι γεννήθηκε από τις αφηγήσεις και τις μνήμες που μοιράστηκε μαζί τους η Ευρυδίκη. Ένα δώρο που μετατράπηκε σε γέφυρα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τον άνθρωπο που σφράγισε τη ζωή της.

Η κυκλοφορία του στις 9 Οκτωβρίου, ημέρα των γενεθλίων του πατέρα της, αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό. Για την Ευρυδίκη, είναι μια υπόσχεση πως θα κρατά για πάντα ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τη μουσική της.



Μετρώντας πολλά χρόνια στη δισκογραφία και έχοντας στο ενεργητικό της συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και ξεχωριστές δημιουργίες, η καλλιτέχνιδα καταθέτει ίσως την πιο αληθινή και προσωπική στιγμή της σε αυτό το τραγούδι : «Άκου μπαμπά, άκου πατέρα»…



Το τραγούδι « Άκου μπαμπά, άκου πατέρα» κυκλοφορεί ψηφιακά από το Ogdoo Music Group.

{https://youtu.be/eQHMnd0fiec?si=SA6JNzkA6grhiQIo}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης



Στίχοι τραγουδιού



« Άκου μπαμπά, άκου πατέρα»



Άκου μπαμπά, άκου πατέρα

Πέρασε άλλη μια μέρα

Κι όπως τα χρόνια μας γερνάνε

Στην αγκαλιά σου θέλω να ‘μαι



Σφαίρα η ζωή και το ταξίδι

Δεν μοιάζει ανέμελο παιχνίδι

Άνθρωποι αδιάφορα κοιτάζουν

Κι όλα θολώνουν κι όλα αλλάζουν



Μα εγώ τα λόγια σου θυμάμαι

«Πάμε μικρή μου, έλα πάμε»

«Φόρεσε μπλούζα μην κρυώσεις»

«Μη βιάζεσαι να μεγαλώσεις»



Εγώ σου έλεγα τραγούδια

Κι εσύ μου χάριζες λουλούδια

«Πάμε Ευρυδίκη μου, έλα πάμε»

Σα να ‘ναι τώρα το θυμάμαι



Στη Λάπηθο στη Λευκωσία

Ήθελα πάντα σημασία

CREDITS

• Ενορχήστρωση - Πιάνο: Άρης Αντωνιάδης

• 1ο Βιολί: Μπρουνίλντα-Ευγενία Μάλο

• 2ο Βιολί: Κίτι Βαρδάμη

• Βιόλα: Γκέρτα Σινάι

• Τσέλο: Μιρέλα Ρούτση

• Ηχογράφηση / Μίξη: Μιχάλης Σκαράκης - Studio 133

• Mastering: Νάσος Νομικός - VU Productions



CREDITS VIDEO

A video by Bomb Katsions and Alexander Haritakis

Mua/ Hair styling; Dimitrios Gkikas

Filmed at Studio Koukos

Special thanks to Manos Backline Services